Adolescente incomprise et sorcière obsédée : 2 BD à vous en faire tourner la tête

BANDE DESSINÉE – Comme chaque jeudi, ActuaLitté et les librairies Momie vous donnent rendez-vous pour une escapade dans le monde des bulles. Parmi la sélection de cette semaine, deux coups de cœur qui retracent les périples d’héroïnes complètement décalées. Entre une sorcière qui collectionne les conquêtes et un duo de femmes un peu mystiques, dans quelle voiture monteriez-vous ?



Sur la route de West de Tillie Walden (trad. Alice Marchand)

par Léonie de Momie Lyon

On suit le périple de deux jeunes femmes, Béa et Lou. L’une est âgée de 18 ans et l’autre est de 10 ans son ainée. Elles se rencontrent sur un parking d’une petite station-service et décident de faire la route ensemble, sans vraiment savoir où aller. Dans la voiture, la discussion se heurte très vite à un tissu de mensonges. Elles ont toutes les deux un passé difficile et cherchent avant tout à s'en extirper.



Au fur et à mesure du voyage, une destination se dessine, cette fameuse ville de West. Un comté mystérieux que personne ne connait et qui n’apparait sur aucune carte. Mais les deux jeunes femmes, elles, restent obstinées pour ramener le chaton qu’elles ont recueilli à son foyer. On devine assez rapidement que cette ville est dangereuse, malsaine, et on commence même à douter de son existence. Mais ce n’est qu’un avant-goût du véritable twist final...









Le scénario est imprévisible, c’est très fort ! À travers ce road trip, emmené comme un exutoire, apparaît en filigrane un voyage intérieur. C’est un album très optimiste, très beau. On embrasse un message très puissant d’amour propre. Et le tout est raconté de manière très douce, à travers de sublimes paysages enneigés.



Le rythme est assez lent, et nous ramène à cette époque où nous étions enfants, sur la route du départ en vacances. On s’ennuyait un peu et le temps s’écoulait toujours trop lentement. Le dessin est en ce sens très nébuleux, voire contemplatif. L’aquarelle nous transporte dans des tons à la fois très chauds puis très froids selon ce que Tillie Walden veut raconter. C’est typiquement l’album qu’il faut lire sous un plaid cet hiver !

Wolcano, la Sorcière du cul de Shyle Zalewski

par Alison de Momie Metz

C’est l’histoire d’une sorcière un peu foldingue, il faut l’admettre, qui se retrouve bannie à cause de ses trop nombreuses conquêtes. Face à ce personnage si culotté, un esprit aura la lourde tâche de l’emmener jusqu’aux enfers, où une place bien au chaud l’attend. Mais évidemment, elle a tellement de caractère qu’elle ne va pas se laisser-faire, et le périple devient très vite tumultueux…



L’album est tout simplement délicieux ! C’est très drôle et totalement dans l'air du temps. On y retrouve des thématiques LGBT très actuelles saupoudrées d’un humour complètement décalé, un peu à la Kaamelott. C’est vulgaire à souhait, ça parle sexualité, mais aussi pansexualité.







Le rythme est très soutenu, il se passe beaucoup de choses, on pourrait même regretter la fin, qui se résout un peu rapidement. Mais l’essentiel réside dans ce périple avec cette sorcière si attachante. Elle a conscience de son corps, de ses désirs, et vit tout simplement sa vie comme elle l’entend. Shyle Zalewski dédiabolise totalement cette croqueuse d’hommes, ce qui en fait un titre un peu féministe sur les bords.



L’humour grinçant apporte vraiment du pep's au scénario plutôt classique du voyage. L’univers fantastique est sublime. On a vraiment quelque chose de monochrome qui suit plusieurs nuances de bleu. Ce one shoot se lit d’une traite et réserve en prime plusieurs surprises inattendues à ses lecteurs...

Tillie Walden trad. Alice Marchand — Sur la route de West — Gallimard — 9782075134231
Shyle Zalewski — Wolcano, la Sorcière du cul — Delcourt — 9782413021889