Anne Frank : ce merveilleux journal, éternellement

Cette bande dessinée parvient à condenser le Journal d’Anne Frank sans trahir le propos ni la qualité littéraire du texte original. Des passages du Journal sont insérés, dans lesquels la jeune fille se livre à des analyses complexes des relations entre son père et sa mère.



On retrouve également ses préoccupations constantes, comme son positionnement par rapport à sa sœur aînée, ses réflexions sur le sentiment amoureux et sa découverte de la féminité. Les auteurs saisissent par le trait et par les situations l’identité des adultes enfermés avec elle dans l’Annexe – la vaniteuse Augusta van Daan, notamment, est caricaturée à la perfection.

Colette Broutin

Ari Folman et David Polonsky avaient déjà collaboré sur le fi lm d’animation Valse avec Bachir. Pour répondre à cette demande d’adaptation émanant du Fonds Anne Frank, ils ont sélectionné et mélangé des passages du Journal, dessinés d’un trait élégant un peu rétro. L’incroyable maturité des pensées d’Anne, leur profondeur et leur humour mordant sont encore plus saisissants car sa représentation graphique rend compte de son jeune âge : entre 12 et 14 ans. Un épilogue relate ce que sont devenus les protagonistes. Cette œuvre magistrale rend hommage à la force du texte d’origine.

Clara Delmas

Si la représentation des personnages est très statique, le dessin permet de visualiser la vie de l’Annexe où l’adolescente a vécu cachée avec sa famille. Cette bande dessinée précède la sortie, annoncée pour 2019, du fi lm Where is Anne Frank d’Ari Folman, dont le personnage principal sera Kitty, l’amie imaginaire à laquelle Anne Frank s’adresse dans son journal.

Adèle Calzada



« Jeunes en marge »



Anne Frank

, Ari Folman, David Polonsky - Journal -

Calmann-Lévy

- 9782702160930 - 16 €