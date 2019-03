Après le printemps, une jeunesse tunisienne : tout change, rien n'a changé

Adèle Calzada

Où en est la jeunesse tunisienne après le printemps arabe ?Cette bande dessinée la montre accablée par la déception et par une société autoritaire. Elle dépeint plusieurs portraits de jeunes adultes aux trajectoires différentes : une étudiante en droit brillante décide de partir en France ; un jeune homme est contraint d’abandonner ses études pour chercher du travail afin d’épouser la femme qu’il aime ; un adolescent n’a d’autre choix que le trafic pour gagner sa vie.Au travers de personnages émouvants, criants de vérité, Hélène Aldeguer parvient à incarner l’histoire politique et sociale récente de la Tunisie. La fiction, très documentée, permet de mieux connaître les déboires politiques tunisiens et les problématiques de la jeunesse du pays après le Printemps arabe.Le dessin en noir et blanc, très simple et épuré, porte les dialogues et facilite la lecture malgré quelques maladresses. À la fin du livre, une bibliogaphie et une chronologie des évéments complètent utilement la lecture.Hélène Aldeguer - Après le printemps. Une jeunesse tunisienne - 9782754824347 – Futuropolis – 21 €