Au Bonheur des Dames : Agnès Maupré fait ses emplettes au rayon Zola

[ Premières pages ] Agnès Maupré - Au bonheur des dames

Agnès Maupré entretient depuis ses débuts en bande dessinée un rapport étroit avec la littérature française la plus classique. Elle a ainsi adapté, sous le titre Milady de Winter, les trois mousquetaires en centrant son récit sur le personnage féminin du roman de Dumas(chez Ankama), ou Les contes du Chat perché de Marcel Aymé (chez Gallimard) et, plus récemment, Tristan et Yseut (chez le même éditeur). À chaque fois, la formule fait mouche : le respect de l’œuvre originale s'accompagne d'une énergie dans le trait et d'une légèreté qui dépoussièrent les chefs d’œuvre.Maupré en profite, presque toujours, pour mettre au premier plan des héroïnes au caractère bien trempé. Ainsi Denise Baudu est-elle dans cet album le seul personnage à même de tenir tête au redoutable directeur du magasin qui l'emploie. Mieux, même, elle le mène par le bout du nez, jouant sans s'en rendre compte à la fois le rôle de déléguée du personnel et de syndicaliste, pour défendre la cause de ceux qui lui sont chers. Ingénue, sans nul doute, mais héroïque, assurément.En s'attaquant à l'une des œuvres les plus colorées d'Emile Zola, « Au Bonheur des Dames », la bédéaste met de côté les combats à l'épée pour s'aventurer dans le Paris du XIXe, sur les Grands Boulevards, là où se livre une bataille rangée d'un autre genre, entre les petits commerçants spécialisés et les grands magasins tout neufs, dont l'appétit ne semble admettre ni les limites de la propriété, ni celles de la morale.Comme souvent chez Zola, les parties en présence s'incarnent dans des personnages emblématiques : d'un côté le jeune Octave Mouret, à la tête de son grand magasin de confection, qui embrasse le siècle et ses nouveautés, prêt à tout pour bâtir un empire du commerce qui attirera les clientes de Paris et de bien plus loin encore ; de l'autre, le vieil oncle Baudu, propriétaire du bien nommé « Vieil Elbeuf », boutique familiale sur le déclin, malheureusement située bien trop près du nouveau temple de la consommation. Le dernier est barbu, raide et blême, alors que Mouret semble bondir et déborder d'énergie à toutes les cases. Mais il a des principes et leur est fidèle, tandis que le jeune entrepreneur semble enjamber sans scrupule et avec habileté tous les obstacles qui se dressent sur le chemin qui doit le mener à l'édification de la boutique de mode du futur.On connaît la morale commerciale de ce conte. Mouret triomphera, le vieux Baudu se retrouvera sur la paille et sa femme en mourra. Comme on dirait de nos jours : " là où l'Amazon a débordé, l'herbe des petits commerçants ne repousse pas volontiers ". Les siècles passent, le capitalisme reste.Très à son aise dans cet univers urbain qui voit se frôler la pauvreté des uns et la surconsommation des autres, Agnès Maupré continue à peaufiner ses silhouettes et à fluidifier graphiquement la lecture de ses pages malgré l'abondance de personnages. La lisibilité est notamment aidée par les moustaches, les tenues, les couvre-chefs et une palette étrange de couleurs de cheveux, parfois peu réalistes, qui permettent aux lecteurs de reconnaître au premier coup d'oeil chacun des protagonistes. Cette adaptation en BD permettra aux uns de retraverser l'histoire imaginée par Zola et à bon nombre d'autres, en particulier dans les médiathèques des collèges, de s'offrir un raccourci pour éviter de lire intégralement un classique souvent recommandé ou imposé dans les classes.Agnès Maupré - Au Bonheur des Dames - Casterman - 9782203170155 - 20 €