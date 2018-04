Beauté Noire et le Groupe Prospero : la violence au service du Bien

Il y a beaucoup de matière dans cette « Beauté Noire » scénarisée par Noël Simsolo. L'action se déroule à la fin du XIXe siècle, en pleine affaire Dreyfus, alors que la France se déchire autour du procès et que Zola publie dans l'Aurore son puissant réquisitoire, sous le titre « J'accuse ».









On suit d'un côté le noyau dur du groupe Prospero qui a juré de retourner contre les racistes de tout poil la cruauté dont ils usent sur ceux qu'ils jugent inférieurs, les Noirs et les Juifs surtout ; de l'autre, un groupe international financé par un Japonais et piloté par un Italien, qui s'acharne avec une violence peu commune contre toutes les races qui ne sont pas aryennes.

Loin du tempo habituel des bandes dessinées historiques, Simsolo mène son récit au pas de charge, enchaînant les scènes d'action, au risque parfois de sombrer dans le Grand Guignol à force de préférer le spectacle et les retournements au réalisme. Les coups de théâtre tiennent tantôt du blockbuster hollywoodien (quand les héroïnes plongent dans un lac depuis une fenêtre tout en haut d'un château), tantôt de Tintin en Amérique (quand le méchant déclenche d'un simple bouton une trappe idéalement placée sous ses pieds pour permettre son évasion).



N'empêche, le but est atteint, on avale les planches à toute allure, emporté d'une scène à l'autre, comme dans les feuilletons (qu'on appelle à tort « séries », par un glissement de sens copié sur l'anglais, alors qu'il s'agit bien de « feuilletons », au sens le plus noble et technique du terme, poursuivant leur histoire d'un épisode à l'autre). On cavale de poursuite en affrontements, de retournements en règlements de compte, prouvant ainsi que les recettes du roman-feuilleton du XIXe siècle marchent encore aujourd'hui.



Un dessin Balez



Olivier Balez n'est plus à présenter. Ceux qui ont lu « J'aurai ta peau Dominique A. » (scénarisé par Arnaud Le Gouefflec), le passionnant « Robert Moses » (sur un scénario de Pierre Christin) ou encore « L'homme qui ne disait jamais non » imaginé par Tronchet (chez Futuropolis) auront apprécié son trait généreux, qui épaissit la ligne claire pour lui offrir une tension et une noirceur qui collent parfaitement, un fois de plus, à ce récit haletant.

Fidèle au scénario, le dessinateur met l'accent sur les visages et les silhouettes des personnages, réduisant les décors à de simples à-plats de couleurs, qui mettent en valeur à la fois les personnages et les ombres qui jouent sur leurs visages. Balez a d'ailleurs prise lui-même en charge la colorisation très réussie de ce projet.



Des femmes qui dépotent, plutôt que des belles plantes



Simsolo a volontairement placé des femmes de poigne au cœur de ce projet : qu'elles soient de fausses servantes ou de vraies contorsionnistes, ses héroïnes se comportent comme des Amazones furieuses, maniant les armes et maîtrisant les acrobaties, terrassant les suprémacistes avec froideur et dextérité. C'est sans doute cette singularité qui évite à cet album de verser dans le récit éculé d'affrontement entre gentils défenseurs de la liberté et méchants nazis, façon Indiana Jones de l'époque victorienne.

Reste à voir si la suite de la série sera à la hauteur du défi lancé : s'il parviendra à rejouer le conflit perpétuel du Bien et du Mal en exacerbant les positions des gentils. Les guerrières antifscistes peuvent-elles se montrer aussi impitoyables et violentes que les monstres qu'elles affrontent ? Elles le prouvent tout au long de ce premier volume, mais les saintes écritures disaient déjà : « Qui prendra l'épée périra par l'épée ». Finiront-elles victimes de leur propre piège? Réponse au prochain et dernier épisode de ce diptyque, probablement.



Beauté Noire et le Groupe Prospero - Tome 1 - Les Chasseurs de Haine - Glénat -

Scén. Noël Simsolo, dessin Olivier Balez -9782344012376 - 15€