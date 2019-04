Bienvenue à l'usine : l'enfer du travail vous entrouvre ses portes

Ouvrir les portes, fermer l’usine

Ligne claire et pinceau sauvage

La BD documentaire se porte bien, merci pour elle. Les éditeurs multiplient les projets où les dessinateurs sont tantôt envoyés en reportage sur le terrain, tantôt fourrés dans les pattes d’un journaliste/scénariste pour illustrer les résultats de ses recherches ou de son enquête. Dans tous ces cas, la bande dessinée est un moyen de vulgariser des sujets ardus ou de rendre visibles des matières peu visuelles, de rendre accessibles et alléchants des sujets qui ne le sont pas toujours...Bienvenue à l’usine, publié par Bastien Bertine chez Vide Cocagne, s’écarte un peu du genre, car il se présente comme une œuvre de pure fiction.Même si le héros est dessinateur, même s’il va bosser tous les jours avec son carnet de croquis, aussi bien dans les vestiaires qu’au pied de la coulée, il n’est pas l’auteur de cet album. Ses aventures sont imaginaires et il finira par exposer ses dessins dans une galerie d’art pas loin de l’usine, où les ouvriers seront invités à se voir en dessins, accrochés aux murs.Paradoxalement, la distance avec le documentaire, la fictionnalisation de l'histoire, permet à l'auteur d'introduire des questionnements qui dépassent le compte-rendu sociologique. Quand le personnage central s'interroge à haute voix : « Je me demande si on a raison de se plaindre qu'elles ferment, les usines. Pourquoi sauver ce qui nous emmerde autant ? », le dialogue qui s'ensuit soulève bon nombre des paradoxes qui traversent le monde ouvrier, notamment le rapport fusionnel entre l'homme et son travail, puis l'investissement affectif énorme dans le labeur, indispensable pour endurer un boulot quasi insupportable.Pour illustrer son récit, Bastien Bertine, dont c'est le premier album publié en papier (après plusieurs projets en ligne, toujours lisibles sur www.grandpapier.org ), recourt à une ligne claire très géométrique, pour donner à voir le monde banal du dessinateur : sa chambre, sa voiture, les cafés et les parties de l'usine qui paraissent fréquentables. En revanche, quand le personnage approche du métal en fusion, dans la forge elle-même, ou quand il s'agit de représenter L'ogre, l'un des collègues les plus marquants de l'album, le trait fin et maîtrisé se double d'un encrage au pinceau plus sauvage et expressif.Avec Bienvenue à l'usine, Bertine signe un récit graphique maîtrisé, plus subtil qu'on ne le penserait après les premières planches, mais il reste dans l'ombre de deux titres majeurs de Manu Larcener auxquels on ne peut s'empêcher de penser : l'expo du héros rappelle celle du photographe témoin de la fermeture des chantiers dans « Le combat ordinaire » ; le personnage de l'Ogre, quant à lui, est une sorte de sosie de Polza Mancini, le héros noir et sauvage de « Blast ». On a hâte de voir ce que Bastien Bertine donnera quand il s'affranchira pour de bon de ses influences, aussi bonnes soient elles.Batien Bertine – Bienvenue à l'usine – Vide Cocagne – 9782379360022 – 120 pages – 15 €.