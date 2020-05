Billy Symphony, les envolées du jazz

Daniel Muraz

Diplômé de la première promotion du diplôme universitaire de BD de l’université Picardie Jules-Verne, il a été ensuite de l’aventure de la revue Pierre Papier Chicon lancée avec le dessinateur amiénois David François. Plus récemment, il a fait ses classes d’auteur en réalisant les couleurs du tome 6 de La Guerre des Lulus ou de Zibeline (tous deux parus chez Casterman).Cette fois, il se lance donc en solo, ou plutôt avec Billy Symphony… dans une histoire muette de plus de cent pages ! Un pari audacieux, même si les éditions amiénoises de la Gouttière ont une vraie expertise dans le genre.Et le pari est gagné. Fluide et dynamique, avec un découpage particulièrement rythmé, le récit prend la forme d’un petit conte moral. Un jeune vagabond rêve de devenir musicien, mais n’en a pas le talent, malgré le beau saxophone qu’il a réussi à se payer. Jusqu’au jour où un petit oiseau vient se nicher dans l’instrument et qu’il en sort une mélodie harmonieuse.Repéré par le directeur d’un club de jazz, Billy et son partenaire caché vont ravir le public, mais être victimes du milieu cupide du show business qui essore ses artistes.Avec cette histoire très linéaire, qui se lit d’une traite, Billy Symphony développe aussi un univers bien particulier, au look cartoon rétro, hommage clin d’œil (jusqu’à son titre) aux Silly Symphonies, ces petits dessins animés du début des studios Disney.Un univers doux et rond, aux couleurs tendres et pastel, qui dégage également une vive émotion lors de la descente vers l’enfer du héros et de son petit ami à plumes. Un très joli album “jeunesse”, voire primo lecteurs, mais qui a de quoi toucher un bien plus large public.David Périmony - Billy Symphony - Editions La Gouttiere - 9782357960015 - 16 €