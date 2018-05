Brindille, un destin peuplé de dangers

Elle quitte une forêt en flamme, fuyant, nue, un incident qui ravage tout. Escaladant un mur immense, elle chute, et s’effondre. Mais le danger est imminent. Brrémaud et Bertolucci, avec Brindille, signent un magnifique projet...





Brindille, ce n’est pas vraiment un prénom. Ce sera à défaut, celui dont elle écopera, après avoir été recueillie par un village de créatures étranges. Sociables et bienveillantes, assurément. Mais un peu patriarcales dans leur fonctionnement...

Et puis, quand on est chasseur, pour faire manger son peuple, on sait que la prudence et la discrétion sont indispensables. Or, il flotte au-dessus de la tête de Brindille comme des paillettes magiques, ou de minuscules bulles pétillantes et colorées. Un peu trop colorées.

Mais Brindille, si elle ignore totalement ses origines, ayant oublié son passé, n’en demeure pas moins intrépide. Et alors qu’un groupe part pour tuer un grand cerf, la voici qui s’échappe du village, et suit leurs traces. La bête est gigantesque, et vient de blesser l’un des chasseurs. Mais quand elle se retrouve face à Brindille, la fureur s’apaise et le cerf s’immobilise. Quid ?

Avec une atmosphère de conte fantastique, une ambiance qui flirte avec Princesse Mononoké, et ses animaux aux dimensions fantastiques, Brindille est avant tout une narration magique. Auréolée de mystères et d’énigmes, Brindille va au-devant d’un destin que l’on devine terrible.

Et, évidemment, cela se confirme...

Tout particulièrement sympathique, l’ensemble du bestiaire que les deux auteurs ont imaginé – avec une once de Jeff Smith certainement. On retrouve en effet quelque chose des créatures de Bone, cette BD de 1991, dans les traits de personnages. Et c’est plus manignifique encore.

Autre point immanquable, le Renard qui devient ange gardien, et réserve bien des surprises. Comble de bonheur, le carnet de croquis qui accompagne la BD, et prolonge le plaisir de la lecture. Brindille est merveilleusement intrigante, sensible et touchante. Gare à ne pas s’y laisser prendre toutefois...



Frédéric Brrémaud, Federico Bertoclucci – Brindille, T.1 Les Chasseurs d'ombre – Glénat – 9782749308432 – 17,50 €