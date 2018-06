Charogne de Borris et Benoît Vidal : voyage avec un mort

Que faire quand le maire casse sa pipe en plein champ, alors que le premier curé est à une journée de marche et refuse de monter au village ? Peut-on enterrer le corps sans lui offrir les derniers sacrements ? Pas question, car le maire est un homme pieux qui a toujours pris soin des habitants comme si c'étaient ses enfants.





Il va falloir porter la dépouille jusqu'au curé : cette procession à dos de villageois va déterrer les vieilles haines et en éveiller d'autres, dont nul n'aurait pu soupçonner l'existence. Une vraie balade macabre.

Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans l'Aude, plus précisément dans le pays de Sault – région qu'une épidémie de choléra a lourdement frappée. Au point que le cimetière n'a plus pu suivre et qu'il a fallu descendre les morts au village voisin, pour que le curé le plus proche les enterre dignement. Ce même curé refuse désormais de monter jusqu'au village, car l'église n'est plus en état et que les paroissiens refusent de la réparer.



Lorsque le maire, Joseph, meurt d'une attaque cardiaque, les gaillards les plus solides vont être contraints d'unir leurs forces – alors que leurs familles, les Brunelin et les Roussel, se détestent depuis des lustres. Ils porteront le cercueil improvisé jusqu'au lieu de rencontre avec le prêtre, au milieu des bois.

Plutôt qu'un road trip, Charogne est le récit d'un voyage éprouvant, périple aux lisières de l'enfer sur terre, où les trombes d'eau, les secrets les mieux gardés, les animaux sauvages et les mensonges s'abattent successivement sur les volontaires à bout de force et de patience. Mais l'enjeu est de taille : sans extrême onction, l'âme du maire ne pourra pas entre au Paradis. Nul n'oserait de son vivant être tenu pour responsable d'un pareil péché.

Derniers de cordée



Borris et Benoît Vidal s'y sont mis à deux pour imaginer cette histoire, profondément enracinée dans la France rurale de la fin XIXe. S'ils se sont inspirés de lieux et en partie de faits existants, le dernier trajet du maire en revanche est bel et bien né de leur imagination retorse.

C'est Borris qui dessine cet album en bichromie : beaucoup de noir et une couleur de soutien, tantôt des nuances d'ocre pour rendre la chaleur et la luminosité de l'été, tantôt un bleu-vert pour rendre les paysages de nuit et les atmosphères de déluge. Ses personnages ont des visages qui rappellent parfois ceux des dessins de Philippe Berthet, mais c'est évidemment à Chabouté et à ses histoires noires et rurales qu'on pense avant tout. Ou à un épisode du Magasin Général qui aurait traversé l'Atlantique pour suivre cette procession de villageois mal dégrossis.

C'est noir, bien sûr, drôle pourtant, surprenant en de nombreux endroits. Charogne est un bel hommage à la France d'hier et des campagnes reculées, où l'on croise moins de premiers de cordée que des gros paysans bas du front, illettrés et prêts à bien des bassesses pour sauver leur peau. S'ils font l'impossible pour s'acquitter au plus vite de leur macabre corvée, ils espèrent surtout que le Bon Dieu tout là-haut aura le dos tourné et n'observera rien de leurs manœuvres mesquines. Le lecteur, au contraire, s'arrangera pour ne pas en louper un miette.

Borris, Benoît Vidal – Charogne – Glénat – 9782344019337 – 19 €