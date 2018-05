Cinquante nuances de Grecs : sur la vie d'Homère !

Initialement publiées dans Philosophie Magazine, les planches de Jul et de Charles Pépin sont ici réunies en une anthologie sur les dieux et les héros de l’Olympe qui projette les personnages du panthéon dans notre société contemporaine.









Derrière la parodie, la symbolique des mythes originels fait l’objet d’une interprétation décalée et hilarante. Le mélange des genres est particulièrement réussi : l’ouvrage dépoussière la mythologie, mais ne la trahit pas et donne à réfléchir sur l’actualité, la politique, les luttes féministes, le monde du travail ou encore les emplois fictifs.



Construite en doubles pages, la bande dessinée alterne le dessin et le texte, l’humour et le commentaire érudit. Les illustrations sur fond blanc, sans cases ni décors, rendent très lisible cette pseudo-encyclopédie dotée d’un index drôle. Cet ouvrage de culture générale s’adresse aux lecteurs aguerris pour les instruire par le rire.



L’occasion de présenter aux lycéens La Planète des Sages et Platon Lagaffe, les ouvrages précédents des auteurs, deux initiations joyeuses à la philosophie. Cinquante nuances de Grecs fera l’objet d’une adaptation en dessins animés sur Arte en 2018.



Cécile Robin

Charles Pépin, illustration Jul – 50 nuances de Grecs – Editions Dargaud – 9782205076073 – 19,99 €