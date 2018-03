Comment deux femmes ont enchanté Bruxelles

Tout commence avec la vie en noir et gris de Yacha, jeune libraire bruxelloise : elle se complaît dans une routine morne qui ne lui convient plus. Jusqu’au jour où Rudica et ses fables d’ogre débarque dans la ville avec de belles couleurs. Le hasard (ou bien le destin ?) met alors les deux jeunes femmes sur le même chemin. Yacha décide de croire aux contes de la nouvelle venue et, une fois Rudica installée, c’est le coup de foudre amical. Le début d’une alchimie, qui va faire des étincelles.

Yasha ne s’ennuie plus. Dryades bienfaisantes et modernes, toutes deux guérissent à quatre mains les plantes abandonnées et les personnes brisées. Elles redonnent vie aux rues de Bruxelles et le sourire à ses habitants à grand renfort de verdure luxuriante et de dessins – qui prennent vie sous les yeux du lecteur une fois qu’elles ont le dos tourné. Seulement voilà, une relation hors du commun, une complicité presque paranormale et une positivité qui soignent, cela dérange. Les nymphes se font sorcières et les voilà bien vite traînées vers le bûcher...

Attention lecteur, soit prêt à t’engouffrer dans cette course à la vie. L’album va droit au but : les dessins sont simples et francs, et parviennent à esquisser toute la poésie de ce conte de fées moderne où noir et blanc se laissent envahir progressivement par les touches de rouge et de vert. Un jeu de couleurs qui donne encore plus de force et de magie à l’amitié naissante entre les deux héroïnes.

Le rythme peut sembler rapide, mais en 80 pages sont soulevées bien des questions. On quitte à regret les deux héroïnes fantasques, que l’on a à peine eu le temps d’apprivoiser. Dans cette réécriture moderne des mythes, truffée d'apparitions fugaces – même Aristophane croise les dryades – se mêlent des problématiques actuelles : la nature, l’environnement, et la tolérance, le rapport à l’autre et une féminité différente.

Une échappée belle qui se dévore d’une traite, un conte où la femme libre devient fée, une jolie fable qui met l’eau à la bouche pour les futurs projets de Tiffanie Vande Ghinste.