Confinement : s'évader et voyager par la musique, en BD

par Claire, de Momie Grenoble

Billy Symphony — David Périmony









Django Main de feu — Salva Rubio et Efa









Et si vous pouviez leur faire plaisir : n’allez pas vous fournir chez celui qui commence par A et finit par MAZON…Des images douces, toutes douces, avec le grain des crayons de l’enfance, mais des bulles ? Aucune trace ! Où sont-elles passées ? On ne sait pas. Pourtant, cet album ne manque pas de son. En effet, le jeune héros, saxophoniste, rêve d’intégrer un club de jazz pour pouvoir enfin jouer sur scène. Malheureusement pour lui, les portes lui restent fermées. Jusqu’à LA rencontre. Un drôle de piaf qui décide de loger dans son instrument. De là nait une belle amitié, car l’oiseau va permettre à l’aspirant jazzman de réaliser son plus grand rêve en devenant sa doublure artistique.Sans virer au mielleux, cette BD est empreinte d’une douce mélancolie, parfois dure, mais aussi incroyablement tendre. Ce qui fait de Billy Symphony une œuvre hors des cases qui peut plaire à tout âge. L’absence de texte peut faire penser à une BD jeunesse, mais ce sont les parents, qu’ils soient mélomanes ou non, qui risquent le plus de craquer pour ce titre ! Les couleurs réchauffent autant le cœur que la passion du jeune saxophoniste qui vit de peu, mais vit heureux, nourri par sa passion qui lui permet d’avancer. Un album poétique qui donne envie de siffloter en écoutant de vieux cadors du jazz !Tout le monde connaît le nom de Django Reinhardt, prodige du jazz manouche. Mais est-ce que tout le monde connaît l’histoire derrière la légende ? Pas sûre. Pour le coup, pas besoin d’être un expert en musique ou même d’être un amateur de ce genre musical en particulier, Django est un sacré personnage à lui tout seul. On le découvre fonceur et grande gueule, la vie ne devait pas être triste avec un loustic pareil comme membre de sa famille ou de son groupe !Le dessin et les couleurs vives et contrastées soulignent à merveille le côté presque hyperactif du personnage, sa passion, le rythme un peu fou de sa vie et la joyeuse mosaïque de ses relations, sa malice aussi. Il y a quelque chose de pétillant, mais parfois aussi de plus sombre, Django est un totalitaire de la musique : c’est tout ou rien avec lui, mais on ne peut nier qu’il possède une sacrée force de caractère ! On découvre l’origine de sa légende et de son surnom et pour les plus assoiffés, une postface des deux créateurs permet de pousser encore plus loin la découverte.Au-delà d’un artiste de légende, on rencontre surtout un homme, ou plutôt un garçon, pour qui la passion rime aussi un peu avec démons. Impossible de ne pas être touché, mais aussi un peu agacé, par ce gosse qui a grandi loin des sentiers battus. Et qui s’est construit sa légende à la force de ses doigts qui parcouraient les cordes de son instrument avec une dextérité et une passion folles !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog David Périmony – Billy Symphony — La Gouttière – 9782357960015 – 16 €Salva Rubio et Efa ; préface de Thomas Dutronc, trad. Anne-Marie Ruiz –Django Main de feu — Dupuis – 9791034731244 – 17,50 €