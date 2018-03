Conseil d'Arabe : pour un monde meilleur, se débarrasser des Arabes

Attention second degré. Affirmé, assumé et revendiqué par Salim Zerrouki. Avec 100 % Bled, l’auteur plonge dans l’humour noir et le sarcasme. Pour une raison simple : s’il faut en finir, sous-entendu, avec les Arabes, autant trouver de vraies solutions.





Autant le dire tout de suite, ce livre est un mode d’emploi pour en finir, certes, mais en finir avec les formes et un brin d’humour. Ce n’est pas parce que l’on doit éradiquer tout un peuple que l’on doit se priver d’un brin d’humour en y allant. Regardez les sept nains, ils chantonnaient avant d’aller à la mine – les mineurs de Germinal, non. Probablement est-ce pour cela qu’on n’a jamais vu Blanche-Neige sortir avec Étienne Lantier.

Donc, Salim Zerrouka a trouvé les solutions les plus radicales, bien que certaines nécessitent un peu d’organisation et de logistique « pour un monde meilleur ». Prudence est mère de sûreté, et autant avertir : ce manuel, en dépit de toutes les bonnes intentions qu’il affiche, reste purement théorique.

L’idée de construire un couscoussier géant, pour attirer les Arabes en masse, avec en tête un plan semblable à celui du Joueur de flûte, manque en effet singulièrement de réalisme. Un bon point toutefois pour l’imagination.

En somme, tout cela pourrait fonctionner, mais nécessite tout de même de passer par l’épreuve du feu, et de valider ces multiples perspectives.

On plaisantait...



Attention, second degré, deuxième avertissement. Le propos de Salim Zerrouki, outrancier et cynique, en tant qu’Arabe lui-même, n’est pas VÉRITABLEMENT de parvenir à l’extinction de l’espèce. Comme il l’explique très bien, cet album souligne avant tout une attitude de victimisation, pratiquée à large échelle.

Et d’interroger : « Et si le problème venait de nous ? Et si l’image qu’on se fait de nous en Occident était méritée ? »

Donc, en fait, c’est non seulement du second degré, mais surtout il convient de ne pas tenter de mettre en application quoi que ce soit. Il vaut mieux, au fil des pages, rire de ces traits de caractère qui pourraient se retrouver, pour certains au moins, en Occident.

100 % Bled, c’est Pierre Desproges au XXIe siècle qui s’appliquerait à décortiquer les petites mesquineries du Maghreb pour tenter de raisonner ses semblables. Parce que, de la même manière que La Bruyère dans ses Caractères cherchait avant tout l’édification de la cour, Salima Zerrouki cherche lui aussi « un monde meilleur ».

Ces histoires de se débarrasser des uns et des autres, c’est juste pour rire. Parce que l’autodérision n’a jamais fait de mal. Au contraire...



Salim Zerrouki – 100 % Bled, Comment se débarraser de nous pour un monde meilleur – Lalla Hadria Editions et Editions Encre de nuit – 9782848600291 – 12 €