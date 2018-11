Crevette, irrésistible apprentie-sorcière

BD JEUNESSE - La Pastèque, une maison d’édition canadienne et l’autrice Elodie Shanta nous exposent la vie quotidienne de Crevette, une petite fille ordinaire, qui veut devenir sorcière.

Crevette est orpheline et vit dans un monde merveilleux. Elle essaye sans relâche d’entrer à l’école de sorcellerie, mais ses efforts ne sont jamais récompensés… Ses amis Joseph et Gamelle (respectivement un démon et un chat) décident de l’héberger dans leur château et de lui apprendre les bases de la sorcellerie pour qu’elle puisse s’améliorer et enfin réaliser ses rêves !Après plusieurs semaines de préparation de potions et de fabrication de runes, elle est prête pour l’examen d’entrée, qu’elle réussit enfin ! Elle peut sereinement entamer l’année et rencontrer de nouveaux amis apprentis sorciers, ce qui ne sera pas au goût de tous, notamment de Gamelle qui n’aime pas que Crevette s’éloigne trop de lui…Heureusement, tout rentrera dans l’ordre et Crevette réussira à réunir tout le monde dans la bonne humeur autour d’un magnifique pique-nique.Le dessin d’Élodie Shanta est graphiquement simple, facilement lisible grâce au découpage des cases assez classiques et aux couleurs pastels. Pourtant, cet ouvrage aborde une variété de thèmes bien ancrés dans la vie réelle et qui peuvent être complexes. La simplicité de la ligne et des décors permet de se concentrer sur l’histoire et les personnages.Tout en s’adressant bien aux enfants à partir de 8 ans, sont abordées dans Crevette des situations rencontrées par tous à chaque moment de la vie. L’amitié n’y est pas abordée de façon superficielle. Au contraire, la bande dessinée insiste sur la force qu’apportent les amis, sur le temps qu’il faut à une amitié pour se développer, mais aussi sur les tensions qui peuvent apparaître au sein de celle-ci. La découverte de l’autre, la jalousie, les disputes, mais aussi la réconciliation des personnages est un moteur du récit.Au cours de l’histoire, Crevette deviendra de plus en plus autonome et apprendra à se débrouiller seule. À la fin de l’ouvrage, elle saura gérer toutes sortes d’émotions telles que la colère ou la tristesse, qu’elle a eu tant de mal à surmonter. Elle aura grandi grâce à ses nouvelles expériences en tant qu’apprentie sorcière, mais aussi au contact de ses amis, qui ont tous une personnalité bien identifiée.Crevette est un donc un livre complet, qui aborde de nombreux sujets parfois complexes tels que l’amitié, l’entraide, la persévérance ou encore le deuil avec une naïveté et une simplicité rafraîchissante. La vie est vue de façon positive même si certaines épreuves doivent être surmontées et que tout n’est pas rose tous les jours.Sélectionné dans la catégorie « bande dessinée » du Prix littéraire Pépite qui sera décerné au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2018, cet ouvrage a donc déjà été remarqué et mérite d’être mis en valeur.Elodie Shanta - Crevette – La Pasteque - 9782897770402 – 16 €