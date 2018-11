Culottées : les dessous des reines inconnues

BANDES DESSINEES - Bas les masques et hautes les culottes ! Pénélope Bagieu n’a pas le crayon dans sa poche et nous invite à déclarer la guerre aux préjugés. Accrochez-vous... A l’occasion de la réédition en grand format du coffret des deux volumes par Gallimard, retour sur un phénomène d’édition.





Originellement publiés sur un blog du Monde, les récits de Culottées sont disponibles chez Gallimard : deux tomes aux couleurs acidulées que vous n’avez pas pu manquer. Pénélope Bagieu y tisse le portrait de trente femmes au destin extraordinaire... et parfois tristement oubliées. Mais qui sont-elles ?



Femme à barbe, reine de Ndongo et de Matamba, danseuse, volcanologue... Leurs parcours détonnent. Mais ce qui est mis en lumière, ce sont leur force de caractère et leur combativité irrévérencieuse. De quoi insuffler une énergie irrésistible ! Des femmes qui ne se laissent pas faire, et qui ont bien décidé de porter la culotte de leur propre vie. Une détermination commune qui les conduit toutes à se réaliser, malgré les obstacles, dans un univers réducteur et masculin.



C’est grâce à leurs combats individuels qu’elles ont pu œuvrer pour l’abolition des clichés, ceux-là mêmes qui découlent du sexisme. Soyez prévenu(e)s, il ne s’agit pas ici de biographies rigides. Pénélope Bagieu a l’audace de mettre de la chair dans l’aquarelle de ses personnages. Nous suivons leurs vies de près, avec complicité, émotion et implication.



Résultat ? C’est drôle et terriblement contemporain. On picore avec malice ces aventures à la fois courtes et percutantes. Elles sont une invitation à nous remettre en question, mais aussi à nous retrousser les manches, hommes comme femmes, pour que nous devenions les seuls maîtres de nos destins, et ce, toujours dans le respect de l’autre.



C’est dit ! Voilà peut-être le secret de Culottées : à travers ces tranches de vie, l’auteure puise dans le passé pour nous inviter à mieux penser notre présent. On en ressort toutes et tous gonflé(e)s d’énergie ! Vous étiez prévenu(e)s, gare aux secousses...



Pénélope Bagieu - Culottées, coffret deux volumes - Gallimard BD - 9782075123518 - 43 €





Orianne Popille,

Le Merle Moqueur (Paris)