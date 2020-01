Dans l'enfer d'une boucle temporelle

DANIEL MURAZ

Formé à l’école de la BD indépendante et volontiers expérimentale des éditions Polystyrène et au BD-reportage dans le défunt site d’informations locales Le Télescope, Ludovic Rio fait ici une entrée remarquée chez un grand éditeur populaire.Quoique la recherche formelle ne soit pas totalement absente de ce roman graphique à la pagination conséquente, qui peut être lu et relu avec un plaisir grandissant. À l’image, un peu, de la boucle temporelle répétitive au coeur de l’intrigue, qui entraîne le lecteur jusqu’au XXIVe siècle.En 2312, une capitaine de cargo spatial, Lexi Néel, reçoit un appel de détresse envoyé depuis la planète Aiôn. Sur place, elle découvre une base scientifique apparemment désaffectée depuis des années, avec un androïde comme seule présence encore animée. Mais Lexi va vite devenir le cobaye d’une expérience particulièrement déstabilisante et d’une boucle temporelle infernale.Avec un style semi-réaliste très ligne claire, sobre et soigné, Ludovic Rio mixe plusieurs thématiques de science-fiction dans ce huis-clos intrigant et passablement oppressant, renforcé par une mise en couleurs originale, à dominante verdâtre, due au coloriste rémois Walter : la question du paradoxe temporel, bien sûr (avec une logique qui fait songer à la rigueur d’Universal War One de Denis Bajram), mais aussi celle de la responsabilité scientifique ou des questions d’intelligence artificielle.La finesse du scénario rejoint ainsi celle du trait. Et tout cela nous fait un très bon album de SF aux thèmes certes convenus, mais sérieux et distrayant.Ludovic Rio (scen.), Christian Lerolle (coul.) - Aiôn - Dargaud - 9782205079364 - 16,95 €