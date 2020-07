Dans l'Italie de la Renaissance, “Sans contrefaçon, je suis un garçon”

Cette fameuse peau permet à celle qui la porte de devenir un parfait et attrayant jeune homme. Bianca en profite donc pour rencontrer son promis dans son habitat naturel : la taverne.Elle va y découvrir un homme pour le moins surprenant !Cette BD a tout pour nous emporter, sous des apparences plutôt légères on découvre une analyse assez fine des rapports entre hommes et femmes à la renaissance, et malgré l’époque à laquelle se déroule l’intrigue, on sent aussi que certains éléments sont toujours d’actualité et offrent des pistes de réflexion.Le scénario du regretté Hubert est à la fois virevoltant, drôle et acerbe. Et pour l’accompagner au mieux, le dessin de Zanzim s’adapte au contexte, autant dans le choix des couleurs que dans la représentation des perspectives, il nous offre une représentation originale et graphiquement dépaysante.Rapport au genre et sexualité, religion et bien-pensance : mélangez bien et vous avez un parfait cocktail BD pour l’été !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

Zanzim, Hubert – Peau d'homme – Glénat – 9782344010648 – 27 €