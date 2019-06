Dans la forêt des lilas, à la poursuite des rêves

Cyrielle Bonnot

Faith vit dans un cottage isolé, dans la campagne londonienne, au tournant du XXe siècle. Pour tromper sa solitude et fuir la maladie qui la ronge, elle s’invente un monde imaginaire. Mais quand sa famille lui intime d’entrer dans l’âge adulte, son univers devient sombre et cruel. Une créature qui semble se nourrir de sang et de peur la poursuit…Ce conte poétique et romantique s’inspire d’Alice aux pays des merveilles et de classiques de la littérature anglaise gothique.Le rêve et la réalité, le bien et le mal s’y mélangent à mesure que Faith découvre sa maladie et transgresse les codes sociaux.L’originalité de la bande dessinée réside dans ses superbes illustrations presque expressionnistes, envahies d’une végétation foisonnante et de créatures mystérieuses.Le duo d’auteures a également publié une bande dessinée retraçant le passionnant parcours d’Artemisia Gentileschi, première femme peintre reconnue par l’Académie des Arts en Italie (Artemisia, Delcourt, 2017).Tamia Baudouin, Nathalie Ferlut - Dans la forêt des lilas - Delcourt - 9782756099965 - 14,95 €