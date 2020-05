De Chaplin à Charlot : itinéraire d'un enfant surdoué

Daniel Muraz

Mais il s’agit moins de raconter son existence que de mettre en lumière « trois vies » de l’artiste : la création de Charlot et la conquête d’Hollywood, dans ce premier album ; l’engagement humaniste du réalisateur du Dictateur et des Temps modernes puis sa confrontation au maccarthysme dans les deux prochains tomes.Le récit débute en 1912, lorsque Charles Chaplin, acteur de music-hall londonien sans succès se décide à franchir l’Atlantique. Les débuts newyorkais seront difficiles mais une voyante lui prédit une « carrière extraordinaire » et un envoyé de Mack Sennett, le plus gros producteur d’Hollywood d’alors, le repère et le fait venir en Californie.En quelques mois, il devient une star, après s’être créé la silhouette qui marquera le monde entier, celle de Charlot.Au-delà des textes et de la narration, qui mêle anecdotes véridiques et séquences imaginées, c’est le dessin de David François qui s’impose pour évoquer ce destin fantasmé et la liberté d’esprit de Chaplin.Ayant déjà mis pied à New York dans les années 30 pour son précédent diptyque — Un homme de joie (avec Régis Hautière, éd. Casterman) — il déploie plus encore un trait enlevé et aérien. Se libérant des contraintes formelles du « gaufrier » classique de la BD, avec un trait virevoltant et souple désormais bien caractéristique, il s’offre aussi quelques pleines pages ou doubles pages qui accentuent encore cette dimension théâtrale et très graphique.Un travail époustouflant renforcé par le grand format de l’album. Et un bel exercice de mise en scène, tourbillonnante et très cinématographique, à la hauteur de Chaplin.Laurent Seksik et David François - Chaplin, Vol. 1, En Amérique – Rue de Sèvres – 9782369814603 – 17 €