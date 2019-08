De la Chine au Japon, la fantastique épopée du Roi singe, par Chalko

< >

Sun Wukong est espiègle, malin et doté d’une force presque sans pareil ! Il faut dire qu’il est né de la foudre tombée sur un rocher, très vite ses qualités de malice et de force vont faire de lui le roi de son peuple de singes.Mais c’est bien sa quête de l’immortalité et sa recherche du pouvoir qui vont faire de lui un être fabuleux qui va vite défier les dieux du royaume céleste qui ne compte pas eux voir ce petit être agité et vulgaire rentré dans leur panthéon.C’est sans compter sur l’intelligence de Sun Wukong. Retrouver Le Roi Singe Durant le mois d'août, ActuaLitté et les librairies Momie vous font découvrir les coups de coeur des libraires, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations partagées sur leur blog Chaiko, trad. Claude Payen — Le Roi Singe T.1, Pagaille au palais céleste — Kramiek — 9782889331000 – 16,95 €