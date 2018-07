De la Terre à la Station Spatiale Internationale : l'aventure Thomas Pesquet

Le 2 juin 2017, l’astronaute Thomas Pesquet rentrait sur Terre après 6 mois dans la Station Spatiale Internationale (ISS). Un rêve d’enfant pour cet ancien pilote de ligne qui, après avoir été sélectionné parmi plus de 8000 candidats, a suivi une intense formation de 7 ans durant laquelle il a appris à parler russe, à manger en apesanteur ou encore à réparer les toilettes spatiales.









Marion Montaigne a prouvé avec sa série Tu mourras moins bête que la science peut être accessible à tous. Elle applique ici le même principe : un contenu scientifique rendu abordable par des anecdotes truffées d’humour et par des explications intelligemment mises en images.



Il n’en fallait pas moins pour aborder tous les aspects de la vie dans l’espace, des facettes les plus glorieuses au moins glamour. Une bande dessinée qui parvient à être à la fois fascinante, hilarante et hautement instructive.

Oihana Olazcuaga-Garibal

Marion Montaigne excelle à doser documentation et humour avec justesse. Elle propose un contenu riche et précis, et explique sans abêtissement de nombreux concepts, de la vie de spationaute aux institutions qui l’entourent. La narration a du souffle, le découpage du récit est dynamique et le trait vif et précis sert la caricature.



En grossissant les traits dans un dessin rond aux couleurs pastel, la dessinatrice lie parfaitement fond et forme, notions complexes et anecdotes amusantes.

Tom Lévêque

Thomas Pesquet devient presque un antihéros de l’espace dans cet ouvrage qui transmet des connaissances sur un ton décalé. En fin d’ouvrage, l’auteure évoque la nécessité de l’exploration spatiale et de l’engagement des États dans la recherche fondamentale. Une bibliographie donne des pistes de livres, de films et de sites web pour compléter l’ensemble.

Cécile Robin

Marion Montaigne – Dans la combi de Thomas Pesquet – Dargaud – 9782205076394 – 22,50 €