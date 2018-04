Dieu vit à New York, il est adolescent, picole et cherche un plan cul

Est-ce l’époque ? L’irrévérence du XXIe siècle ? A-t-on besoin de s’approprier – et tourner en ridicule – les formes de divinités ? Jonathan Munoz répond avec Godman, Au nom de moi. C’est l’histoire de Charles, « fainéant, libidineux, nonchalant, alcoolique, égocentrique ». Tout ça, oui. Mais Charles est aussi Dieu. Et c’est souvent pesant.







Joan Osborne l’avait déjà demandé : Et si Dieu était l’un d’entre nous ? « Juste un flemmard comme n’importe qui. Juste un étranger dans le bus, Qui essaye de rentrer chez lui. » Depuis 95 que les questions sont posées, Munoz a eu le temps de cogiter, et manifestement, son album est une réponse, sourire en coin, à la chanson de l'Américaine.









Charles vit l’insupportable : la moindre de ses sorties provoque des mouvements de foule hystérique, prêt à l’acclamer – alors que lui serait plutôt en recherche d’une bière et d’un plan cul.

Et l’on va suivre la désinvolture de Charles, à travers New York, entre bières et accident de voiture fracassant. Mais être Dieu, c’est avant tout être seul. Car Charles a aussi ses propres démons – on en apprend tous les jours. Il a manifestement perdu ses parents alors qu’un grand malade a décidé de dévoiler l’imposture. C’est connu, les fous qui tuent des gens se croient toujours plus malins et plus proches de l’authentique message de Dieu.

Sauf que Charles n’en a rien à foutre, à peu près littéralement.

Jusqu’à ce que disparaisse Marie Cox, une petite fille. Non que Charles ressente immédiatement un besoin intrinsèque de faire le bien – il est plutôt à la recherche d’un plan cul, une fois encore. Mais au fond de lui, Dieu n’a-t-il pas un plan ?

Une fois passée l’hilarante couverture qui joue sur les codes de super héros – suspendu dans les airs – et la provocation bouteille de rouge en main, et zguègue dans l’autre, en train d’uriner, c’est un conte moderne que nous offre Jonathan. Si Dieu était parmi nous, probablement serait-il en quête d’un anonymat, tout en ne comprenant rien de nos codes humains.

Sur fond de kidnapping, des notes d’humour régulières, et plus ou moins fines, Godman est avant tout une histoire de solitude et de solidarité. Ajoutons un rythme constant et dynamique, capable de sérieuses accélérations dans le découpage, et voici une BD d’excellent aloi. Drôle et touchant.





Jonathan Munoz – Godman, Au nom de moi – Fluide Glacial – 9782378780173 – 14,50 €