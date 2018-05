Dieux et fantômes égyptiens s'emparent du Louvre

En visite au Musée du Louvre, Gaspard, 11 ans, fait la connaissance du fantôme d’une jeune Égyptienne qui sème la pagaille. Intrigué puis passionné, il l’aide à retrouver son nom, sa mémoire et ses objets funéraires indispensables pour enfin parvenir aux « champs des roseaux », le paradis.









Dans cette quête fantastique, des dieux viennent à son secours, mais le garçon libère aussi l’âme redoutable du Prince-fantôme.

Ce récit au rythme haletant fait découvrir le palais du Louvre du sous-sol jusqu’aux galeries égyptiennes. Sans didactisme, l’auteure dévoile les rites religieux et magiques des croyances ancestrales. Les personnages et les arrière-plans aux couleurs aquarellées sont dynamiques et souvent teintés d’humour, notamment dans les expressions des enfants et des animaux.

Quelques pages complètent utilement la documentation en fin de volume. Dans la même collection sont déjà parus, entre autres, Le Ciel au-dessus du Louvre (B. Yslaire, J.-C. Carrière) et Les Fantômes du Louvre (E. Bilal).



Colette Broutin

Isabelle Dethan – Gaspard et la malédiction du prince-fantôme – Delcourt / Musée du Louvre Editions – 9782756098326 – 15,95 €