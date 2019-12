Données numériques, balle au prisonnier : le présent écrit au futur

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Mécanique céleste, de Merwan

par Chloé, de la librairie Momie d’Annecy

Préférence système, d’Ugo Bienvenu

par Pédro, de la librairie Momie de Clermont-Ferrand

Cette semaine, on jette un petit coup d'oeil à l'avenir avec deux bandes dessinées totalement bluffantes.En matière d’univers postapocalyptique, ce livre occupe une place à part : certes, une catastrophe dont on ignore tout est survenue, et les rescapés luttent pour trouver leur place. Le tout se déroule même à Fontainebleau, non loin de Paris. On suit un petit groupe, qui est parvenu à trouver son équilibre, jusqu’à ce que débarque une force, à la proposition difficile à refuser : livrer la moitié des récoltes, et rester en vie.Sauf qu’il existe une justice en ce bas monde, la Mécanique céleste, qui offre une solution d’arbitrage en cas de conflit, à travers… une balle au prisonnier améliorée. Eh oui, ce jeu d’enfance est devenu un championnat, permettant aux vainqueurs de préserver leur indépendance. Les joueurs, ou Affidés, doivent alors lutter, balle en main.Avec des personnages qui graphiquement rappellent le dessin des années 90 et d’inspiration manga, il offre une franche parenthèse de bonne humeur. Le scénario, en soi, n’est pas une révolution, mais le traitement développe alors un univers qui devient une véritable pépite.Le tout pour servir un scénario fin, où le rythme est balancé par des séquences intenses et des analyses dans les relations qu’entretiennent les personnages. Le gaufrier reste classique, et tout le talent de Merwan réside alors dans les cases et les dessins, qui donnent une incroyable vivacité. Sans avoir de message à passer, on y retrouve des sujets contemporains — l’autonomie, la liberté, et sa défense — dans un monde où nombre de territoires sont encore ravagés par les retombées toxiques d’une crise nucléaire.Ce titre ferait facilement penser à Hunger Games, en plus fun, et sans violence. Et il surprend parce que Merwan va à contre-courant des univers de SF et postapo traditionnellement gouvernés par les armes et les conflits. Mécanique céleste un album drôle, dynamique, léger qui rafraîchit le genre de façon inattendue.Imaginez, même si c’est douloureux : une société en proie à un furieux problème de stockage de données. La place manque si cruellement qu’un organisme est en charge de sélectionner ce qui peut demeurer et ce qui doit être détruit. Parce que dans ce futur, il n’existe plus d’œuvres analogiques : tout a été numérisé, romans, films, etc.Ainsi, 2001 Odyssée de l’espace, qui n’a pas suffisamment été consulté sur une période définie se voit éradiqué, effacé de la mémoire collective, par sa suppression digitale. Définitivement. Pourtant, un homme qui travaille pour l’organisme responsable de ces choix décide de pirater le film, pour le télécharger dans un robot incubateur — oui, oui, celui de la couverture, qui porte… une fille.Que léguera-t-on aux générations futures, quand la popularité sert de critère dans les sélections ? Si les vidéos de chatons remplacent les œuvres du cinéma, la quête du clic devient gore… mais ô combien réaliste de nos jours.Sincèrement, c’est une lecture qui ne laisse pas indemne : des semaines plus tard, ça me travaille, me questionne encore. Ces données numériques et la place qu’elles occupent dans nos vies et sur la Toile, qu’en adviendra-t-il ? La réponse intervient avec un dessin clinique, froid, glacial presque, qui colle parfaitement au récit de cette société uniformisée.C’est aussi le troisième livre d’Ugo Bienvenu, qui vient de recevoir le Grand Prix de la Critique ACBD 2020 et se trouve dans les sélections pour Angoulême. Avec de grands aplats, très peu de travail sur les ombrages, et des couleurs numériques, il nous impose un rythme dense, rapide, qui va traverser plusieurs années — et centrer l’attention sur cette enfant en devenir.Il y a quelque chose de Farenheit 451 ici, sans n’avoir pourtant rien de commun avec le livre de Bradbury : c’est l’épopée clandestine d’un robot qui va mettre au monde une enfant, tout en soulignant l’importance qu’une œuvre peut avoir dans nos sociétés. Et la place qu’il convient de leur conserver…En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Ugo Bienvenu – Préférence système – Denoël Graphic – 9782207142219 – 23 €Merwan – Mécanique céleste – Dargaud – 9782205078183 – 24,99 €