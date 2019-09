Flesh Empire : Yann Legendre réinvente le futur et la Genèse

Singularity

Maîtrise

Dans un monde où l’intelligence est artificielle et les consciences, conservées sous forme de données, indifféremment téléchargées dans un corps ou un autre chaque matin, Ray Zimov, un chercheur de haut rang, entreprend, à la demande d’une richissime comtesse, de développer des cellules de chair pour les greffer sur un corps mécanique et ainsi, l’humaniser. Un joli projet, qui va mal tourner quand des pirates parviendront à s’emparer de la chair de laboratoire et à la synthétiser en masse pour donner corps à toutes les consciences...Il faut tout d’abord souligner le premier exploit accompli par l’auteur, celui d’exposer, dès les premières pages et avec une maîtrise admirable, un univers presque sans matière, ce monde qui se nomme Singularity, et plus particulièrement, la base de données qui conserve les consciences, c’est-à-dire les données mentales, de tous ses habitants. Ainsi résumé, le concept peut sembler abstrait, alors que c’est tout le contraire : grâce au dessin, d’une force et d’une symétrie impressionnante, les concepts sont concrétisés sous les yeux des lecteurs.Le DataCenter, le Sénat, le SpatioPort apparaissent sous nos yeux comme des données s’affichent sur un écran. Mieux encore, les composants mêmes de la matière, le circuit, les câblages, les leds, sont des motifs qui tissent la texture du dessin, redoutablement géométrique.Tout part du noir, dans cet album. Les pages sont noires et les formes blanches viennent y détourer des lieux, des visages, des machineries, des composants. L’album alterne de brefs passages d’exposition, façon déroulé d’intro de Star Wars, et de courts chapitres où l’on suit les personnages principaux. Ray Zimov qui ressemble à un clone de John Malkovitch, la comtesse Aliena, puis Alkaline l’être de chair, dont la peau apparaît enfin en rose au milieu de cet univers de bichromie.Narration en voix off, puis dialogues, ellipses et habiles résumés de la situation, cases de taille et de rythme sans cesse changeant : Yann Legendre semble plus qu’à l’aide avec les codes de la BD, qu’il convoque selon les besoins de son récit.Rarement a-t-on entre les mains un album qui s’accorde une telle liberté formelle sans perdre à aucun moment l’attention des lecteurs. Yann Legendre a d’abord conçu ce projet comme un portfolio et a exposé son travail en galeries avant de le voir publier par Casterman sous sa forme grand public. On sent que l’histoire qu’il développe est tout autant portée par le dessin et l’enchaînement de formes graphiques pures que par le propos, et néanmoins tout fait sens.Et évoque, avec une acuité assez troublante, des sujets terriblement contemporains, comme la surveillance numérique, le transhumanisme ou... la surpopulation et la manipulation de l’opinion publique.Mieux encore, Yann Legendre parvient à la fin de son projet, à lui donner une dimension surprenante, déstabilisante, qui retourne à la fois le point de vue et la distance qu’on pouvait avoir vis-à-vis de cette dystopie plutôt froide et implacable. L’incarnation des données est-elle la source de tous les maux ou l’origine de l’humanisation de la machine ? La question peut sembler philosophique, la réponse de Flesh Empire n’est pourtant pas de cet ordre.Elle appartient plutôt au strict registre narratif. Au pivot, au retournement. Si l’on en croit Flesh Empire, la fin du monde n’est sans doute qu’une forme inaboutie de l’éternel recommencement.Yann Legendre – Flesh Empire – Casterman – 9782203164314 – 19 €