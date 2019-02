Flics et voyous dans le Bercy de la Belle Epoque

Alexandra Oury

Pas de passe-droit pour le nouveau venu, il fera équipe avec l’Écluse, un inspecteur porté sur la bouteille que sa hiérarchie a mis au placard. Écartés de l’affaire du tueur en série, les deux hommes ne sont pas en vacances pour autant : « Nous on planche sur le “Décapsulé de Bercy”, un caviste du cour Saint Émilion qu’on a sabré cette nuit au ras des épaules. »Si les méthodes d’investigation évoluent déjà sous l’impulsion d’Edmond Locard, le père de la police scientifique, c’est « à l’ancienne » que notre duo enquête dans le milieu des chais de Bercy dont l’Écluse est un familier. Qui donc avait intérêt à ce que disparaisse Marc Grappa, le « vieux pape de l’œnologie » ? Ses assemblages peu orthodoxes sont-ils à l’origine du meurtre ?Le scénario de ce polar viril - le premier que Frédéric Bagères écrit pour la bande dessinée - est original. L’Écluse et le jeune Caillaux, surnommé la Bloseille, « une bleusaille avec de l’oseille », forment un tandem cocasse. Les dialogues teintés d’argot font mouche et ajoutent une bonne dose d’humour à l’intrigue.Côté dessin, le Paris de la Belle Époque convient tout à fait au trait vaporeux de David François. Son talent pour représenter les « trognes » est bien employé avec les personnages de cette histoire. La mise en couleur qu’il réalise avec David Périmony est réussie, soulignant le passage d’une ambiance à une autre.Reste à espérer que l’Écluse et la Bloseille mettront bientôt leur verve et leurs compétences au service d’une nouvelle enquête.Frédéric Bagères (scén.) David François (dess.), David François et David Périmony (cou. ) - Le vendangeur de Paname : une enquête de l'Ecluse et la Bloseille - Delcourt – 9782756079431 – 15.50 €