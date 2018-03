François Ayroles dévoile l'histoire du journal de Spirou en 150 dessins

Le magazine de Spirou a célébré ses 75 ans en mai 2013, et cinq ans plus tard, s’offre un nouvel anniversaire — grosso modo, la formule marche assez bien chaque année. Moments clés du journal de Spirou passe en revue de 1397 à 1985, la vie de la rédaction. Avec François Ayroles en magnifique archiviste...







Dans sa préface, Serge Honorez, directeur éditorial de la maison Dupuis, se posait quelques questions : comment l’auteur pouvait-il être si bien renseigné, « avec une telle précision historique » ?

Avait-il été l’intime de Charles Dupuis ? Serait-il un cousin éloigné de Joseph Gillain ? Un petit-fils de Maurice de Bevere ? Un voisin d’André Franquin ? La réincarnation de Pierre Culliford ? Le confident de Maurice Rosy ? Le compagnon d’armes de Jean Doisy ? Le technicien de surface de la rédaction ? Le concierge de la cave du Trombone Illustré ? L’âme damnée de Philippe Vandooren ? Le barbier d’Yvan Delporte ?



Rien de tout cela. Et pourtant, chaque illustration, accompagnée d’un texte historique, met en scène, raconte et dévoile toute une ambiance. Une mise en perspective qui fait de ce livre une somme encyclopédique splendide. On traverse la Seconde Guerre mondiale, on découvre les premiers pas d’Yvan Delporte à l’imprimerie, comme apprenti gaffeur.

C’est également l’apprentissage de Franquin, étudiant sous la tutelle de Jijé. Et puis, la création des personnages : Tif et Tondu, Lucky Luke, et bien évidemment, le groom inventé par Rob-Vel, alias Robert Velter... Sur trois cents pages, on explore, avide, cette histoire plus ou moins connue. Et on referme tout cela avec des images plein la tête.

François Ayroles — Moments clés du journal Spirou 1937 - 1985 — Editions Dupuis — 9782800171142 – 26 €