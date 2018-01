Gai-Luron dans l'armée, pour l'amour de Belle-Lurette

Editeur : Fluide Glacial

Genre :

Total pages : 48

Traducteur :

ISBN : 9782352079712



Les nouvelles aventures de Gai-Luron t.2 ; passe à l'attaque !

de Pixel Vengeur ; Felder(Auteur)

C'est désormais de notoriété publique : Gai-Luron ferait n'importe quoi pour gagner les faveurs de Belle-Lurette. Mais cette fois-ci, ça va trop loin, puisque Gai-Luron va devoir prendre l'avion et se battre pour celle qu'il aime. Littéralement. Pixel et Felder rendent ici un véritable hommage à Gotlib, le créateur de la série. Miné de références et bourré de gags explosifs, cet opus prouve que l'on peut rire de tout, surtout lorsque Jujube et Gai-Luron prennent du service...

J'achète ce livre grand format à 10.95 €