Georges et Louis romanciers ont droit à leur intégrale

Je ne peux pas être objectif au sujet des deux romanciers surgis de l'imagination absurde de Daniel Goossens et que tout oppose : le dispositif narratif semble avoir été mis au point dans le seul but d'étendre le domaine de l'humour à la littérature toute entière et accomplit le saccage ultime, celui que Louis, le plus petit des deux écrivains, résumerait en une formule magnifique : « faire exploser les limites traditionnelles du récit ».Si vous n'avez jusqu'ici lu aucun gag de Georges et Louis romanciers, vous ignorez que le premier est posé, attentif, spécialisé dans les histoires de chevaux et aussi grand que sa moustache est fournie, alors que le second, Louis, est petit, colérique, emporté, enthousiaste et susceptible, qu'il n'a de cesse de tenter de plonger les mains dans le cambouis littéraire pour accoucher — c'est son rêve le plus cher, bien entendu — d'un roman dont nul ne pourra ignorer les qualités.Evidemment, ces tentatives à répétition sont aussi acharnées que vaines et donnent l'occasion au dessinateur de déployer à la fois son goût immodéré pour un absurde cultivé et son talent pour dessiner avec minutie les situations les plus loufoques.Ainsi, dans les 184 pages des trois premiers albums réunis dans le premier tome de l'intégrale, Georges tentera-t-il, entre autres, de raconter des histoires de moines, de mammouth, de clochards, de psychanalystes de comptoir ou de nains, avant de réécrire des contes de fées ou des films classiques comme Barbe-Rouge, la Belle au Bois Dormant ou Autant en emporte le vent, auxquels à défaut d'insuffler une énergie nouvelle, il parvient à imprimer des déformations délirantes.Goossens s'amuse, c'est flagrant : il s'empare d'une idée, aussi mauvaise soit-elle et, grâce à la mauvaise foi de son personnage principal (et la rationalité à toute épreuve de son comparse), l'étire jusqu'à la distendre, la ramollir et l'épuiser, entraînant les lecteurs dans des absurdités tantôt loufoques, tantôt cocasses, tantôt profondes, mais toujours drôles.Ce qui frappe, en relisant ces planches qui n'ont pas pris une ridelette, c'est à quel point ce dispositif simplissime (un romancier exposant à un autre son idée qui lui paraît géniale) engendre une infinité de variations, dont la seule limite (impossible à exploser semble-t-il) est celle de l'imagination de Daniel Goossens, qui semble s'étendre jusqu'à l'infini et bien au-delà. Peu d'auteurs peuvent s'enorgueillir de disposer d'un terrain de jeu pareil.En trente ans, avec un goût immodéré pour les détails picturaux et les maladresses narratives, Goossens est parvenu à parler des coulisses de la littérature, de l'édition et du cinéma sous un angle totalement inédit, renouvelant au passage les mécanismes de l'humour absurde et proposant une approche corrosive de la littérature. En cette période de rentrée littéraire, la lecture de cette intégrale est plus que conseillée, elle est recommandée.Daniel Goossens - Georges et Louis, volume 1 - Fluide Glacial - 9791038200500 - 24,90 €