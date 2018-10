Hannah Arendt, l'humanité en partage

ROMAN GRAPHIQUE – En parallèle de la publication de La condition de l’homme moderne dans la collection « Liberté de l’esprit », Calmann Levy propose Les Trois vies de Hannah Arendt, formidable roman graphique (d)étonnant, sous le trait de l’un des plus grands illustrateurs du New Yorker, Ken Krimstein.









À première vue, l’ouvrage peut sembler impressionnant : 230 pages, beaucoup de texte, du dessin en noir et blanc à l’exception de la robe (toujours verte) d’Hannah Arendt. Mais il fallait bien cela pour réussir à résumer (sans trahir) la vie et les idées de la philosophe.

Dans cet ouvrage, Hannah Arendt est narratrice : trois grandes périodes, Berlin, Paris et enfin New York, trois villes dans lesquelles elle a successivement vécu, pour dérouler le romanesque de sa vie.



Victime de la persécution nazie, exilée, follement libre dans un monde quasi exclusivement masculin, amoureuse, en lien avec les plus créatifs et profonds du monde intellectuel et artistique de l’époque, durant laquelle la pensée a été incroyablement féconde et impétueuse.



Au fil des pages du roman graphique, elle nous narre sa vie, mais nous donne aussi à comprendre l’évolution de sa pensée, en fonction de ses influences intellectuelles, de ses amitiés, mais aussi selon le contexte historique de son temps.



Ses grandes œuvres, ses moments de réflexion sont présentés de manière simple et claire, ce qui permet de comprendre l’essentiel facilement.

Le lecteur découvre également les liens existant entre les différents philosophes de l’époque, ainsi que leur pensée. Les différents personnages historiques rencontrés sont présentés habilement par de courtes notes de bas de pages, teintées d’humour.



Au lieu d’alourdir le texte initial, ces notes apportent une bouffée d’air frais alors que les événements décrits sont souvent difficiles, voire tragiques. Cet ouvrage donne donc aussi un éclairage global sur la construction de la pensée philosophique au XXe siècle, ce qui est très appréciable.







Pour aller plus loin, la postface de Ken Krimstein présente les ouvrages qui l’ont aidé à se documenter afin de mettre au point ce roman graphique. En effet, l’ouvrage a tout de même un côté didactique et il est important de pouvoir consulter les sources afin de pouvoir se plonger dans les mots d’Hannah Arendt.



Ces « Suggestions de lectures » sont donc bienvenues, car l’auteur présente non seulement les ouvrages de la philosophe, mais aussi les œuvres critiques ayant été écrites à propos de sa pensée. Cette postface permet donc de donner un autre éclairage sur l’œuvre d’Hannah Arendt.

Les Trois vies de Hannah Arendt est un roman graphique intelligent, où l’art se met au service de la pensée philosophique : parfaite introduction à sa pensée, par un prisme léger et parfois impertinent porté par le dessin, un ouvrage à mettre dans les mains de tous ceux qui aiment la philosophie et l’histoire du XXe siècle.



Pour se (re)plonger dans les textes de la philosophe, dont l’acuité et la modernité du regard sont aussi indispensables que pertinents sur les enjeux de notre société contemporaine.



Ken Krimstein, trad. anglais (USA) Claire Desserrey – Les trois vies de Hannah Arendt – Calmann-Levy – 9782702164877 – 19 €