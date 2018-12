Ils sont parmi nous : L'invasion des imbéciles a commencé

Au fond de son lit, dans une chambre d’hôpital, Yvonne va mourir — au moins d’ennui. Alors quand elle se retrouve propulsée dans un espace-temps extraterrestre, la moindre des choses est de garder les pieds sur terre. De fait, quand les humains meurent, ils sont transférés dans un monde parallèle, qui a du mal à gérer l’afflux. Il faut donc sélectionner à l’entrée, et n’accorder qu’aux morts qui ont infléchi le destin de l’humanité, de pouvoir résider.Yvonne, l’humanité, c’est pas vraiment son truc : elle, ce serait plutôt les cartes. Elle y a englouti deux fois une fortune accumulée. Mais après deux guerres mondiales, six accouchements et deux avortements à l’aiguille à tricoter, on ne la lui fait pas. « Nous les vieux de plus de 90 ans, c’est clairement nous qui dirigeons l’humanité et infléchissons sa trajectoire », lance-t-elle avec aplomb.Elle va pernicieusement manipuler ces extraterrestres, et expliquer que leur sélection ne devrait pas s’opérer en fonction d’un critère aussi stérile. Parce que « quelqu’un de très brillant, qui a fait progresser l’humanité, peut parfaitement devenir un abruti nuisible ». Et quand des flots d’imbéciles envahiront leur univers, que feront-ils, ces extraterrestres débordés d’un flux migratoire sans précédent, porteur d’un virus destructeur ?Hein ? Ben, ils feront moins les marioles, pour commencer… « La bêtise, c’est un parasite tentaculaire et… euh, protéiforme », prêche Yvonne. « À l’heure qu’il est, des milliards et des milliards d’individus sont en train de proférer un flot de conneries sans intérêt », poursuivra-t-elle.Outre qu’on est toujours le con d’un autre, Yvonne voit comment sauver sa peau : une enquête est diligentée par les extraterrestres. Direction la Terre, et le village de Kerdraon, en Bretagne. Apparemment, c’est là que l’on trouve les spécimens les plus significatifs… En avant pour l’observation.Premier tome d’un saga qui jongle entre dérision et sociologie de la bêtise, L’invasion des imbéciles propose de résoudre l’une des plus grandes énigmes de l’histoire des sciences humaines, de la philosophie, de la morale… Qu’est-ce que la bêtise ? Est-elle contagieuse ? À quel rythme se propage-t-elle ? Est-elle héréditaire ? Génétique ? Et pourquoi cette pathologie ne touche que les humains ?Quoi de mieux que de passer sa famille au crible, le village de son enfance, connu par cœur, et ses habitants — ceux qui auront survécu à Yvonne — pour exposer à la visiteuse venue d’ailleurs le risque de cette contamination prochaine.Drôle, définitivement, Yvonne prend le rôle d’un Virgile, pour mener Dante à travers les Enfers : Opiou, l’alien qui l’accompagne va traverser les cercles de la bêtise — 12 en tout ! La quête initiatique est menée tambour battant : le maire de la ville remue ciel et terre parce que la ministre de la Culture va marier sa fille avec un notable local. Il faut donc se cultiver d’urgence.Entre les préoccupations d’une mère pour le mariage de son fils, la désinvolture des fiancés, la bêtise se traque, hilare, à chaque coin de page. De quoi commencer l’année en beauté.Tiphaine Rivière – L’invasion des imbéciles — Seuil – 9782021369779 — 16,90 €