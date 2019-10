In Waves : « C’était son ultime désir : retourner à l’eau »

L’imposant volume s’ouvre sur l’histoire d’Hawaï, du surf, mais aussi de ses légendes à travers les âges comme dans un vieux documentaire. On y croisera Duke Kahanamoku et ses beach boys qui furent à l’origine de la renaissance du surf à Hawaï. Mais aussi Tom Blake, qui quitta Los Angeles pour suivre les traces de son héros, son inspiration, « l’océan lui avait donné un but ». Ses recherches et ses inventions sont depuis rentrées dans l’histoire permettant à la discipline de faire d’incroyables progrès. Dans ces vignettes sépia se logent également tous ceux qui ont inspiré, sauvé, imaginé et innové pour et avec le surf afin qu’il devienne ce sport tel que l’on connaît aujourd’hui.In Waves est avant tout une histoire d’amour avec la mer certes, mais pas seulement. On y découvre celle d’A.J. et Kirsten, de ses débuts bancals et attendrissants à sa fin précoce et brutale. Les nuances de turquoise, nous présentent la jeune femme avant, mais surtout après la maladie qui a emporté une part d’elle-même, de son âme, mais aussi de son corps, sa jambe droite à partir du genou. Le cancer des os pourtant ne s’arrête pas là, l’emporte encore et encore, toujours plus loin du rivage et des siens. Difficile de retourner surfer sans pouvoir correctement respirer.Dès lors, la voilà condamnée à les attendre sur la plage, elle qui les a initiés. Jusqu’au jour où ils doivent retourner à l’eau sans elle et faire leur deuil. Si le surf continue à vivre à travers chaque passionné, Kirsten continuera de vivre à travers leurs souvenirs. Comme en apesanteur, les surfeurs deviennent silhouettes anonymes, tous unis dans chaque figure, chaque vague, comme un écho à tous les passionnés, à toute la discipline. Comme un hommage.L’illustrateur américain n’hésite pas à mettre le scénario en pause le temps de scènes contemplatives, de sessions de surf intemporelles qui connectent les deux millénaires et les deux histoires. Ces dernières seront malheureusement rythmées par l’urgence d’un souvenir, d’une vie qui s’échappe, celle de Kirsten qui se bat contre la maladie, contre le cancer. L’histoire d’amour d’A.J. et de Kirsten se (re)construit en parallèle de l’histoire du surf suivant le même schéma : les origines, les légendes, les héros et ceux qu’elles ont sauvés, poussés à se surpasser mais aussi les échecs, les renaissances et leurs conséquences.Dans chacune de ces histoires, souvenirs et mélancolie vont et viennent au rythme du ressac et des marées qui régissent l’océan et la vie des surfeurs. Ces vagues de couleurs et de temps se conjuguent et se retrouvent à mi-chemin, sur la plage ou mieux encore sur une planche de surf au milieu de la mer. D’un trait fluide, presque liquide, le lecteur navigue sans accroc entre deux récits qui semblent sans rapport et qui pourtant racontent la vie après la perte.A.J. Dungo illustre des destins, induit des ressentis, décrit des personnages historiques et autres héros de son quotidien en laissant toujours la part belle à l’imagination du lecteur. L’illustrateur dépeint le combat contre la maladie à travers un récit autobiographique qui sonne comme une promesse, un hommage, un mémorial. La vie de Kirsten comme celle du surf se poursuit à travers son histoire, celle que l’on raconte, que l’on écrit, que l’on dessine et que l’on transmet. Et dont le lecteur se souviendra.A.J. Dungo, trad. Basile Béguerie — In Waves — Casterman — 9782203192393 - 23 €