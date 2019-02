Intisar, le visage dévoilé du Yémen en exil

< >



Yaël Wilson

Pedro Riera, Ill. de Sagar, trad. Aliénor Benoist - Intisar en exil - Delcourt - 9782413001812 - 19.90 €





Car, à travers le point de vue d’Intisar, une jeune femme exilée en Jordanie, ce docu-fiction dessiné couvre la guerre du Yémen, dressant ainsi un panorama des origines et des conséquences du conflit. Un bilan en fin de tome permet de bien en situer les différents acteurs.L’ouvrage, bien que très documenté, n’est pas excessivement difficile d’accès. Comme Zero Calcare dans Kobane Calling , l’auteur distille l’humour au fil des pages. Comment ne pas rire lorsqu’on découvre que l’héroïne porte, sous son abaya (robe islamique, qu'elle baptise "robe de ninja" ), un pyjama Hello Kitty ?Par ailleurs, l’auteur traite de nombreux sujets universels tels que la liberté et les relations homme-femme. Les passages sur ces thématiques rappellent l’œuvre de Marjane Satrapi, notamment Broderies.Le point de vue occidental sur le conflit est également montré, avec l’explication de l’expression « printemps arabe » et de ses origines.Côté graphisme, les planches sont dominées par des tons crépusculaires mêlant le rose, le mauve et le bleu.Intisar en exil fait suite à un premier opus, La Voiture d’Intisar (publié en 2012 en collaboration avec un autre illustrateur), mais se lit très bien de manière indépendante. Cette bande dessinée est adaptée à un public de jeunes adultes curieux d’en apprendre plus sur une guerre méconnue.