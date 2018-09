Je vis avec un ours. Un vrai. Il adore la confiture.

« Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour que tu finisses comme ça ? J’ai dû me tromper quelque part... Incapable de garder un travail, tu as trente-trois ans et tu vis comme un adolescent ! Et maintenant, ça ! UN OURS ! » Le discours ne vous est (presque) pas étranger ? Alors lancez-vous...





On a beaucoup glosé, à raison, sur le sort des trentenaires, et écrit, forcément, tout autant. Rarement, mais le chroniqueur lessivé se laisse tout droit de faire erreur, il avait été question d’associer un ours à un trentenaire, pour lui faire remuer les errances de son quotidien.

L’arrivée d’Ernest, plantigrade de bonne stature, dans la vie de Jules, aura bouleversé sa vie solitaire. Difficile de dissimuler la présence d’une boule de poils, même compréhensive, de 2 mètres et quelques, pesant près de 400 kg.

Oh, il apprécie le vin rouge, la confiture, et fume dans les parcs. Plutôt un ours d’intérieur, propre et bien élevé d’ailleurs : il craint les abeilles (ou les guêpes, mais de toute manière, elles piquent toutes deux).

En pleine période électorale, Jules va faire la rencontre d’Alice, dans un commissariat. Elle est militante, protestatrice, opposée au maire sortant. Jules, il serait plutôt désintéressé, pas grand-chose pour occuper sa vie. D’ailleurs, il vient de se faire virer de son boulot pour harcèlement sexuel : un malentendu. Il avait amené Ernest avec lui, et alors que sa supérieure lui faisait des avances poussées, elle a vu Ernest.

Or, l’ours n’est pas batifoleur pour un sou...

Debhume, c’est un sonnet d’automne, qui contemple mélancoliquement les feuilles tombées. On les observe avec nostalgie, mais, de peur de déranger l’ordre du monde, on n’y touche pas. Ce binôme improbable, que viendra rapidement compléter Alice, c’est la joie paisible et un bonheur qui ne demande rien à personne.

Trouver l’équilibre, c’est périlleux : on s’y habitue, s’y accoutume ; et l’on finit par ne plus même se rendre compte qu’on est heureux. La force de l’inertie, celle qui revient comme un boomerang neurasthénique, mais qui frappe fort tout de même.

Pourquoi adopter un ours, quand on a 33 ans ? Ne serait-ce pas l’ours qui vous adopte, en réalité ? Vieillir, la belle affaire, mais grandir, qui le souhaite vraiment ?



Debuhme – De la nécessité d'avoir un ours chez soi – Le Lombard – 9782803672370 – 14,99 €