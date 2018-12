Jheronimus & Bosch : L'Enfer de Paul Kirchner

L'éternité, c'est long





Le jardin des délires graphiques



Paul Kirchner – Jheronimus & Bosch – Tanibis – 9782848410487 – 20 €

Dans ce nouveau titre, l'auteur change radicalement d'univers, mais pas de méthode. Chaque planche est à nouveau consacrée à une péripétie en Enfer du tandem formé par un pauvre hère décédé en l'an de grâce 1508 (un certain Jheronimus) et son canard en bois à roulettes (joliment appelé Bosch).« L'enfer, c'est les autres », disait Sartre, mais les graphistes, illustrateurs et autres créatifs ne sont pas du même avis : pour eux, l'Enfer, c'est Jérôme Bosch et ses tableaux aux mille détails, aux monstres familiers et aux tortures minutieuses, c'est aussi celui de Dante, avec ses cercles, ses mises en garde et ses tortures à durée indéterminée. C'est bien dans cet univers-là que Jheronimus et Bosch vont pâtir pour les siècles des siècles. Ou plutôt les planches des planches, car il s'agit bien de BD.Kirchner pratique un humour à froid, très noir, où son héros (et son fidèle canard à roulettes) ne peuvent que se faire malmener par les diablotins, leurs fourches et leurs facéties retorses. De page en page, le pauvre Jheronimus n'évolue guère, aussi naïf que Bécassine, il croit sans cesse qu'un peu de répit lui est offert dans les entrailles de la terre où il erre dans une nuit éternelle. Un fruit appétissant, un repas odorant, une porte de sortie...Un peu comme dans la série « Game Over » de Midam, (mais en beaucoup plus savoureux), le héros finit toujours par en prendre pour son grade, mais, même si la chute est attendue, c'est la manière d'y parvenir qui fait mouche. On savoure les multiples explorations sur ce thème infini.Alors qu'il traîne derrière lui, au bout d'une ficelle, son Bosch de canard, c'est toujours Jheronimus qui est le véritable dindon de la farce, tantôt absurde, tantôt surréaliste, tantôt cruelle, idéalement les trois à la fois. Manipulé comme une marionnette par les sbires de Satan, le pauvre manant est une source de joie inépuisable pour les diables et, tout en haut, dans la splendide clarté du Paradis, pour les saints vautrés dans leurs nuages cotonneux, qui se foutent royalement des âmes damnées.Kirchner tente en permanence d'épuiser son sujet. Non content d'explorer les multiples facettes du décor, les variantes sur le thème de l'attente (déjà très présent dans « Le Bus »), de la torture ou du temps qui ne passe pas, il convoque dans ses illustrations des motifs puisés dans l'histoire de l'art. Tantôt, il emprunte un escalier à Escher, un paysage à Dali, des personnages et des éléments de décor à la tradition de l'enluminure et de la gravure médiévale, sans parler des monstres de Bosch.Mais il ne s'agit pas de simples hommages, car le dessinateur mêle ces éléments à d'autres issus de la pop culture et du monde contemporain, comme les baraques de fête foraine, les salles de gym, les wagonnets de mine ou les écrans plats. Loin de jouer sur les anachronismes ou les incongruités, Kirchner illustre des enfers vraiment universels, traversant les époques et les modes, où l'élément central reste la détresse et l'isolement du pauvre damné soumis au mépris à la cruauté de Satan et de ses multiples acolytes.Alors que « Le Bus » était une série en noir et blanc, ces aventures infernales sont illustrées en couleurs. Le trait gras et noir de Kirchner, oscillant selon les envies entre ligne claire et fausse gravure médiévale, est sobrement souligné par des couleurs infernales : tonalités de bordeaux et d'autres rouges sombres, jaune des flammes, gris et rose des assistants infernaux... Cet album démontre que Kirchner, sans quitter sa maîtrise de la BD obsessive et minimaliste est capable de se renouveler du tout au tout.