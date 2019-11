Jusqu’au dernier, le western violent, rapide, impitoyable

< >

Mais quand on a de la poudre à la place du sang, la moindre étincelle peut vous enflammer, et c’est tout l’Ouest, pas si paisible, qui s’embrase. Russell est de ces gars-là, un ours déguisé en homme. Un mec qui à tout moment peut devenir une bête et vous foudroyer sur place d’une pression de la gâchette.Alors quand son fils adoptif décède mystérieusement dans une ville étape qui a tout à perdre si un scandale éclate, Russell va vite se choisir un plan de carrière qui sent la poudre grasse, le sang et la vengeance expéditive. Et si pour se faire justice, il doit tuer, il tuera, il tuera tout le monde, jusqu’au dernier…One-shot sublime et très bien rythmé, Jusqu’au dernier souffle sur les braises récemment réchauffées du Western en bande dessinée. Violent, rapide et impitoyable, il emprunte autant au code du cinéma qu’à ce que la BD produit de mieux dans ce genre.Claque graphique qui résonne comme la détonation d’un colt en plein duel, Paul Gastine sonne les mirettes de son lecteur en lui en jetant toujours plus : éclairage, mimiques, décors, personnages…Tout est léché, peaufiné, ciselé. Il donne au scénario de Jérôme Félix la parure qu’il lui fallait : celle d’un réalisme confondant : boueux, triste, sale, sombre et plein de colère. La frontière entre les Westerns de pellicule et de papier est à nouveau abolie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Jérôme Félix, Paul Gastine — Jusqu’au dernier — Bamboo — 9782818967003 – 17,90 €