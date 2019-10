Kebek : dans les entrailles de la Terre, une sphère attendait

< >

Les hommes, les machines, et la nature : non loin de la mine, un effondrement de terrain sidérant. Aucune victime à déplorer : seule une foreuse aura fait le grand plongeon. Suivant la déchirure dans la paroi, les troupes découvrent une invraisemblance : une sphère absolument parfaite, sombre… du diamant noir, d’une taille inimaginable.Mais les premiers relevés indiquent rapidement que cette sphère en abrite une seconde, comme si l’enveloppe découverte avait servi de vaisseau pour transporter une marchandise plus précieuse encore. Le site devient le centre d’attention du monde entier : un contact avec une espèce extraterrestre.Or, le territoire Eeyou Istchee est aussi celui des Cris, peuple algonquien issu des nations autochtones du Canada. Face au pragmatisme des scientifiques, qui ont surnommé Ugo cette immense boule de carbone pur, les Indiens voient un message à déchiffrer. Et la découverte de signes anciens où la sphère est reproduite, mise en scène, laisse entendre que d’autres peuples avaient connaissance de son existence.Autour d’Ugo, une communauté scientifique pilotée par le gouvernement se met à l’œuvre : comprendre et pénétrer les secrets, littéralement, de ce qui reste une incongruité. Qui ne semble pas décidée à les offrir.On entre aux frontières du réel avec ce premier tome, qui pose une ambiance toute particulière. Avec un dessin réaliste, richement détaillé, Kebek marque l’esprit par ses non-dits. Pourtant, l’histoire reste classique — un épisode qui aurait pu être celui de X-Files, sans la dimension oppressante d’un gouvernement qui étouffe tout ce qui bouge.Cette mystérieuse découverte a aussi des échos — certes lointains — avec Le 5e élément. Ses accents de science-fiction jouent également sur une tension et un rythme joliment dosés : les révélations d’une sphère en mesure de changer l’histoire de l’humanité, voilà qui a de quoi titiller l’attention.Le bonheur reste que l’intrigue se déroule avec patience et minutie : plus de 80 pages, voici bien un format assez peu commun, dont l’histoire profite pleinement. Page après page, cette sphère finit par devenir obsédante, sans rien dévoiler de ses origines – jusqu’à un cliffangher prévisible, mais délicieux en fin d’album.Là où BD Gest avait déploré une accumulation de stéréotypes, on peut au contraire lire une aventure et des protagonistes complexes – qu’une histoire d’amour intervienne quand un homme et une femme se plaisent n’a rien d’un cliché. Ou alors toute la littérature mondiale en serait truffée. Et si le couple que forment Roy et Nat a quelque chose de surhumain, dans leur détermination et leur curiosité, cela en fait des héros plus fascinants encore.Kebek, 1 — L’éternité affiche un trait qui pourra ne pas convaincre, parfois rugueux, mais qui donne un charme plus net. Recommandable, sans aucun doute.Philippe Gauckler — Kebek — Daniel Maghen — 9782356740748 – 19 €