L'existence relativement sordide de Martin Grospeiller : Lenaïc Vilain en plus noir

Lenaïc Vilain a débuté sa carrière en BD avec des albums de sociologie gonzo, où le dessinateur racontait les petits détails de sa vie en tant que professionnel de la surveillance : comme gardien de nuit, d'abord ( dans l'excellent « R.A.S » chez Poivre et Sel ) ; puis comme vigile au pied de la tour Eiffel en période d'attentats dans « Open You Bag », publié chez Vraoum ). Cette fois, il ne se met plus au centre du récit, mais invente un personnage de fiction, le relativement sordide Martin Grospeiller, employé de bureau, veule, hypocondriaque, lourdingue, sorte de cousin timoré du Gros dégueulasse de Reiser et du Monsieur Jean de Dupuy et Berberian.Célibataire de fait (malgré l'achat d'une poupée gonflable et le soin consacré à l'entretien de son chat), Martin Grospeiller se rend la semaine dans un bureau où il travaille peu (quelques photocopies, beaucoup de conversations déprimantes avec les collègues), se déplace en métro et prend de temps en temps des vacances lamentables dans des contrées ensoleillées où on peut nager dans la mer. Empêtré dans une vie qui semble le dépasser sur tous les fronts, Martin Grospeiller drague avec la légèreté d'un cassoulet resté hors du frigo, panique pour un rien en écoutant l'actualité, commente les articles sur les sites d'info, mais reste inébranlable face aux nouvelles les plus terribles. Il est comme ça, le Grospeiller. Mal foutu. Mal à l'aise. Malaisant, surtout.D'album en album, Lenaïc Vilain parvient à renouveler sa formule. Abandonnant le documentaire rigolo, il s'aventure sur le terrain de l'humour noir foncé. Il n'y a pas que les collègue du héros qui lèvent les yeux au ciel tant les réflexions du personnage sont affligeantes, les lecteurs eux aussi doivent plus d'une fois se pincer pour y croire. Et se retenir de soupirer face à tant de bêtise et de bassesse.En prenant pour protagoniste un héros antipathique et inadapté, Vilain choisit une formule à haut risque. Il pourrait souvent tomber à plat, pile à côté de la cible, et ne faire rire personne, mais ce n'est pas le cas. Son Martin Grospeiller n'est ni touchant ni amusant, il est affligeant et pathétique, politiquement incorrect et incohérent, mais les planches sont drôles. C'est tout ce qu'on demande, non ? C'est tout ce qu'on retient, en tout cas : que cet album au titre impossible à mémoriser (« L'existence relativement sordide de Martin Grospeiller », donc) est un recueil d'humour noir qui fait mouche. Genre mouche à merde. Qui ne décolle jamais que lamentablement, donc, pour venir se reposer aussitôt là où on ne voudrait jamais fourrer ni les pieds ni les semelles.Lenaïc Vilain - L'existence relativement sordide de Martin Grospeiller - Editions Lapin - 9782377540624 - 12 €