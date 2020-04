La bataille de la Somme, naissance de la mythologie de Tolkien

Alexandra Oury

Il avait vingt-quatre ans, venait d’épouser Edith Bratt et caressait le rêve « d’ébranler le monde » avec ses camarades du TCBS (Tea Club and Barrovian Society), anciens étudiants de la King Edward’s School de Birmingham.Dans quelle mesure l’expérience de la guerre a-t-elle influencé son œuvre future ? C’est la question que se sont posés Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier, tous deux originaires de la Somme qui fut le théâtre de la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale.Le scénariste a relu Tolkien et fourni un gros travail de recherche afin de reconstituer ce que le jeune homme a pu vivre sur le front en tant que sous-lieutenant du 11th Lancashire Fusiliers. Une expérience dont on devine qu’elle a marqué sa vie. Le Mordor, région de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux, ne ressemble-t-il pas à s’y méprendre aux paysages désolés de la Somme ?Les dates et lieux mentionnés dans l’album sont exacts et le reste, à défaut d’être vrai, est au moins vraisemblable. Tolkien lui-même raconte son histoire, s’adressant à Edith qui hante toujours ses rêves. La Boisselle, Warloy-Baillon, Bouzincourt, Auchonvillers… l’horreur succède à l’horreur, soulignée par un dessin à l’aquarelle très dense.L’émotion est palpable. « Je ne crois pas que le monde qui nous environne redevienne jamais ce qu’il fut jadis », confie le soldat. Ces cinq mois terribles auront cependant un mérite : ils vont nourrir une œuvre qui fera date dans l’histoire de la littérature.Emmanuel Beaudry (scén.), Corentin Lecorsier (dess.) - J.R.R. Tolkien et la bataille de la Somme : dans un trou sous la terre - À Contresens - 9791090408593 – 18 €