La Cantine de Minuit de Yarô Abe : prenez place autour de la table

À Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, il existerait au détour d’une ruelle une sympathique cambuse sans nom, que d’aucuns connaissent sous l’affectueux sobriquet de « Cantine de Minuit ». C’est un endroit simple et sans façon, qui ne comporte qu’un plat à la carte (la soupe de miso au porc), mais où le patron vous préparera ce que vous désirez pour peu qu’il ait les ingrédients sous la main.





Et le saké y est limité à trois verres par personne, ce qui n’empêche pas l’endroit d’être fort prisé des noctambules.



La Cantine de Minuit, c’est comme une grande famille. Au travers de saynètes centrées chacune sur un plat particulier (curry « de la veille », pâtes napoli, algues macérées...) ou un personnage, Yarô Abe dépeint la vie d’un quartier avec tendresse et optimisme. Yakuzas, acteurs porno, salarymen, starlettes pop et aigrefins, tous se croisent à la Cantine de Minuit, en oiseaux nocturnes délicats qui s’arrêteraient chanter leurs joies, leurs peines et leurs espérances avant d’être avalés à nouveau par le flux de la vie urbaine.





Le trait de Yarô Abe, loin des sophistications superflues, est doté d’une immédiateté entièrement au service du propos : donner à voir le monde sous un jour sociologique, gastronomique et sentimental.



Avec beaucoup de bienveillance, l’auteur nous entraîne dans le sillage de ces destins contrariés, de ces vies ordinaires, tant et si bien qu’on en viendrait à vouloir connaître un tel petit restaurant près de chez soi, pour échapper quelques heures à la tourmente et retrouver le réconfort d’une cuisine simple et familiale, accompagnée d’un petit verre.



Véritable phénomène éditorial au Japon (sept millions d’exemplaires vendus pour dix-sept volumes sortis depuis 2006, deux lms et une série disponible sur Netflix), ce manga débarque en France grâce aux éditions Le Lézard noir, qui continuent ainsi à affiner un catalogue qui se veut tout autant patrimonial que populaire et exigeant.





Aurélien Vines,

La Femme Renard (Montauban)



en partenariat avec le réseau Initiales

Yarô Abe, Trad. Miyako Slocombe - La cantine de minuit - Editions Le lézard noir - Volume 1 : 9782353480920 - 18 € / Volume 2 : 9782353481019 - 18 €