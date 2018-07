La fille de l’Exposition Universelle : prémonitions steampunk

La Fille de l'Exposition Universelle, véritable bijou, vous fera plonger corps et âme dans l'époque de la révolution industrielle, du moins aux prémices de celle-ci. L'histoire se déroule en 1855, lors de l'exposition universelle de Paris, qui fut le temps de quelques semaines la vitrine culturelle du monde. Et Julie, 12 ans, va vivre une saisissante expérience.



Le drawmadaire Par Johnny Domingues

C’est durant cette exposition titanesque que de nombreuses inventions feront leur apparition : la première poupée qui parle, la première tondeuse à gazon et bien d'autres inventions façonneront notre mode de vie futur. Le premier point à relever et ô combien important est donc la véracité des événements historiques.

En effet, La Fille de l'Exposition Universelle mêle à la fois histoire fictive et histoire véritable, avec un grand H, et cette dualité apparaît clairement comme étant l'une des forces de ce premier tome, n'en déplaise aux lecteurs aguerris.

L'intrigue est quant à elle fort bien menée, de par un récit fluide, agréable et bien rôdé. Et quelques éléments de mystère viennent apporter une certaine consistance au récit et au développement de l’intrigue.

Ainsi, nous suivrons l'épopée de Julie Petit-Clou, une petite fille dotée de pouvoirs paranormaux — plus exactement des dons de divination — et mêlée malgré elle à une sombre affaire de disparition.

D'abord témoin du meurtre de Maria Zambelli, maîtresse de Napoléon III ayant refusée d'assassiner ce dernier — Julie assistera à la scène à travers un de ses rêves — la petite fille ne le sait pas encore, mais un dangereux complot se trame contre l'empereur.



Puis, le colonel Ferrand, grand ami de Napoléon III, fera appel à Julie afin de retrouver sa femme, une princesse algérienne kidnappée par des ravisseurs peu enclins à négocier et extrêmement dangereux.

Aventure passionnante rythmée par quelques retournements de situation inattendus, La Fille de l'Exposition Universelle doit sa richesse scénaristique à Jack Manini, scénariste reconnu et plus que talentueux.

Soulignons pour conclure la qualité remarquable des dessins et des couleurs, réalisés respectivement par Etienne Willem et Tanja Wenisch, servis par une mise en page dynamique et réussie.

Vous l'aurez compris, La Fille de l'Exposition Universelle vous fera vivre une expérience de lecture parmi les plus agréables!





Jack Manini, Etienne Willem (dess.), Tanja Cinna - Wenisch (coul.) - La fille de l'Exposition Universelle - Grand Angle - 9782818945209 - 14,90€