La vie d'Adolf Hitler, ou la bande dessinée en sublime pédagogue

La généalogie d’Adolf Hitler ne manque pas de rebondissements, pas plus que son existence d’ailleurs. En confiant à Bernard Swysen et Ptiluc le soin de réaliser une biographie de son parcours, on sent poindre le projet impossible. Trop sensible, trop proche de nous, encore – et la montée des actes d’antisémitisme constatée en France n’aide pas.Sauf que... Sauf que l’intelligence est plus forte. Et qu’en associant, pour un documentaire historique, ces deux auteurs, le lecteur pantois se dit que rarement – jamais, de fait – on ne lui avait brossé le portrait du Führer si justement.Depuis l’enfance à Dollersheim (Basse-Autriche), jusqu’à l’ascension au pouvoir, la guerre de 14-18, le travail de la rhétorique haineuse, et la rage qui anime la volonté d’Hitler, rien n’est épargné au lecteur.La marche sur Berlin, la prison, la constitution d’une théorie qui permettra d’étayer le discours antisémite, le contexte historique d’une Allemagne brisée, en quête d’un renouveau. Rien ne manque, rien n’est épargné. Et sous couvert d’un rat – créature qu’affectionne Ptiluc pour nous avoir régalé d’aventures délirantes – qui incarne le personnage, on comprend toute la force de la BD dans l’approche pédagogique.Ni l’adulte ni l’enfant ne fermeront ce livre sans en garder un souvenir étrange : comme si l’on n’avait pas écouté l’histoire de cette manière. Comme si, avec ces quelques notes d’un humour grinçant, de multiples références qui surgissent, il devenait possible de mieux raconter, mieux expliquer. Et rendre, sans aucune simplification, cette terrible période plus compréhensible.Inscrite dans la collection La véritable histoire vraie – qui s’attache à d’autres figures non moins lugubres, comme Robespierre, Torquemada, Dracula ou Caligula – cette BD hors norme éclaire différemment les événements. Et donne une autre compréhension. « Vous savez, la propagande n’est jamais morte », peut-on y lire. Si tristement, déplorablement juste.Accompagnée d’un dossier thématique complet – et toujours dessiné –, enrichi des analyses d’universitaires de la Sorbonne, Johann Chapoutot, ou de Tel-Aviv, Élie Barnavi, La véritable histoire vraie d’Hitler est terrifiante autant que passionnante. Et instructive. Movere, placere, docere... tout y est. Un large extrait est disponible ici , pour vous en convaincre.Swysen Bernard ; PTILUC – La véritable histoire vraie : Adolf Hitler – Dupuis – 9782800168845 – 20,95 €