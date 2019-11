Le fils de l'Ursari : réussir grâce aux échecs, fable urbaine

Cyrille Pomès (dessin), Xavier-Laurent Petit (scénario), Isabelle Merlet (couleurs) – Le fils de l’Ursari – Rue de Sèvres – 9782369817802 – 16€

Ciprian et sa famille vivent chichement, certes, mais ils sont heureux. Les combats d'ours apprivoisés vont bon train, et leur vie emplie de légèreté leur convient. Cela leur permet en effet de gagner un peu d'argent. Mais bientôt, des hommes peu fréquentables leur proposent un voyage à Paris. La famille accepte et se rend dans la capitale, des étoiles plein les yeux, avant de se rendre compte de la supercherie. Une dette colossale les attend, c'est le début d'un calvaire sans fin.Un logement insalubre, si l'on peut appeler cela ainsi, une précarité des plus féroces, cette famille Rom s'aperçoit rapidement de l'iniquité qui règne dans la capitale. La plus belle ville du monde leur apparaît alors sous son profil le plus sombre. Non sans une pointe de tristesse, Ciprian est obligé de voler les passants pour aider ses parents à rembourser la dette qu'ils ont à tort contracté.À l'abri du besoin et heureux avec ce qu'ils possédaient, la touchante et charmante famille se retrouve tout à coup projetée dans un monde sans pitié. En cela réside l'une des forces majeures de cet ouvrage, puisque l'histoire dépeint l'envers du décor, la difficulté d'insertion des familles roms en France, mais aussi la pauvreté qui touche ces familles souvent composées d'enfants encore insouciants. Ciprian et sa sœur doivent voler à l'étalage, poursuivis par la police, dans une société qui les méprise.Mais un beau jour, tout va changer pour le jeune garçon. La vie du petit Ciprian prend une toute autre tournure lorsqu'il découvre, par hasard, des joueurs d'échecs en pleine concentration dans le jardin du Luxembourg. Ciprian est bouleversé, subjugué par ce jeu si singulier. Là commence une aventure palpitante qui invite à l'optimisme, à la joie et à la volonté d'agir pour aider ces familles. Le fils de l'Ursari est une véritable fable urbaine qui conviendra aux plus grands comme aux plus petits.Notons le travail d'adaptation de Cyrille Pomès, d'une justesse remarquable, dont le scénario est tiré d'un roman de Xavier-Laurent Petit. Drôle, touchant et criant de vérité, Le fils de l'Ursari est une histoire qui ne peut laisser le lecteur indifférent. Grâce à une narration fluide et emplie d'une certaine justesse littéraire, Cyrille Pomès construit son récit tout en finesse, et le résultat est remarquable.Une adaptation réussie, pleine de gaieté, de mouvement, de fougue mais également de couleurs, grâce notamment à Isabelle Merlet qui apporte sa touche artistique si particulière.