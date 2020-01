Le grand retour du lieutenant Blueberry

Dans ce premier volet d’un tout nouveau dyptique, le lieutenant Blueberry se retrouve coincé dans une sombre affaire. Joann Sfar reprend la série avec un scénario aux petits oignons qui respecte la série d'origine et met en place une toile complexe qui laisse attendre la suite avec impatience.Au dessin, Christophe Blain nous offre un style qui fait hommage aux canons du genre avec un choix de couleur délicieusement rétro.Les mains en bien en évidence ou vous finirez les quatre fers en l’air !En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Joann Sfar, Christophe Blain, d’après Jean Giraud – Une Aventure du lieutenant Blueberry ; Amertume apache – Dargaud – 9782205077988 – 15 €