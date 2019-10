Le Musée Louvre Lens en ses terres

Daniel Muraz

L’album est une commande d’Euralens (structure de développement du secteur qui fête aussi son dixième anniversaire), mais il dépasse le document publicitaire pour porter un vrai regard empathique et vivant sur l’ex-bassin minier.Il est vrai que les deux auteurs, Xavier Bétaucourt au scénario et Jean-Luc Loyer au dessin, connaissent bien ce terrain. Jean-Luc Loyer (né à Hénin- Beaumont) s’est fait connaître par son émouvant et autobiographique Mangeurs de cailloux puis avec Sang noir, sur la catastrophe minière de Courrières.Avec Xavier Bétaucourt (Lillois de naissance), on leur doit Noir Métal, sur le scandale Metaleurop à Noyelles-Godaut et plus récemment Le Grand A, radiographie du supermarché d’Auchan près d’Hénin-Beaumont. Dans sa démarche, Sortir de terre s’inscrit dans la lignée de ce précédent album. Fruit d’un long travail d’enquête auprès des acteurs de la vie locale, il présente la nouvelle réalité touristique et culturelle du bassin lensois, mais aussi ses racines populaires et ouvrières persistantes.En huit chapitres, on passe ainsi de l’extraction du charbon au Gohelle Fest rock metal, de la communauté polonaise de Dourges aux vignes plantées sur un terril d’Haillicourt, sans oublier, bien sûr, la passion pour le RC Lens.Mais les auteurs pointent aussi les réticences des Lensois à l’arrivée du musée ou le scepticisme à l’égard de certaines transformations. Le tout restitué avec vivacité par le trait simple et chaleureux de Jean- Luc Loyer.Ajoutons que sa parution chez les éditions amiénoises de La Gouttière a aussi valeur de symbole du nouveau territoire culturel des Hauts-de-France. Plus qu’un simple album-anniversaire, Sortir de terre est une vraie œuvre documentaire marquante, pour les habitants du coin et une belle découverte pour tous les autres.Xavier Bétaucourt, dessins Jean-Luc Loyer - Sortir de terre : à 198 kilomètres de la pyramide... – Editions de la Gouttière – 9782357960008 – 15 €