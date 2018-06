Le roi des dieux va caner : Poussin Bleu promu sauveur de l'humanité

On peut tout à fait mesurer une petite quinzaine de centimètres de hauteur, et se retrouver mandaté par la déesse des animaux alors qu’une guerre divine se prépare. Si, si, on peut, ne soyez pas bas de plafonds : ce sont même des choses qui arrivent. Bon, surtout chez Fluide glacial, force est de l'admettre...





Reprenons les choses dans l’ordre : le roi des dieux s’apprête à passer l’arme à gauche, entraînant un conflit dans les rangs de sa progéniture, dans plus avides de pouvoir. Fort bien : du très classique, depuis que Zeus a pris le pouvoir sur l’Olympe, ces choses n’arrivent plus que rarement.

Dans ce genre de conflit qui se profile, on choisit généralement des héros de belle facture, avec le galbe léger, le sourire joyeux, le muscle gonflé, et l’épée affûtée. Mais la déesse des animaux a jeté son dévolu sur Poussin Bleu. Il sera l’un des sept champions qui vont s’entretuer pour la plus grande gloire des divinités aspirant à régner sur l’avenir de toute l’humanité.

Rien que ça, oui madame.









Alors, évidemment, Poussin Bleu n’est pas un gallinacé comme les autres : adopté peu après sa naissance par une vache un peu exhibitionniste et un porc de père – littéralement – vraiment peu porté sur les choses de la famille, il partait mal dans la résolution de son Œdipe.

De son œuf-dipe, oserait-on même, gniarf, gniarf, gniarf...

Dans cette histoire, d’une cruauté sans nom – on tue une licorne d’un grand coup dans le crâne – les rebondissements vont bon train. D’autant que les champions qui se profilent ne sont pas les derniers venus : outre la grosse brute tueuse de licornes, les autres concurrents sont velus-velus...







Bon, bon, bon... Quand Fluide glacial annonce qu’il s’agit là de son premier pas dans le monde de l’héroic fantasy (option psylos bien chargés), on se dit qu’il n’était pas possible de mieux se lancer. Quelque part entre la chanson violemment incongrue du Poussin Piou Piou et les dignes sagas les plus folles, Poussin bleu aurait pu jaillir de l’imaginaire de Monty Python.

D’ailleurs, ce n’est pas improbable. Gags franchement barrés, mais scénario très bien ficelé, ce premier tome va, conquérant, vers des lendemains qui chantent.

Et toute ressemblance avec le logo d’un réseau social ne serait que purement fortuite. Évidemment. Béh nan...







Monsieur Le Chien – Poussin bleu, T.1, L’armure d’or – Fluide glacial – 9 782 378 780 227 – 14,90 €