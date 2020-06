Le voisin : l'intégrale de la série espagnole qui a séduit Netflix

Des cases à l'écran

[ Premières pages ] Le voisin - El Vecino





Santiago Garcia (scénario), Pepo Perez (dessins), trad. espagnol Christilla Vasserot - Le voisin - Dargaud - 9782205083743 - 21 €



Quand on s'appelle Netflix, on a sans cesse besoin de bonnes idées, en particulier pour alimenter la production de séries. Et une bonne idée, ce n'est pas juste un héros ou deux qui se lancent dans une entreprise extraordinaire. Pour qu'il y ait matière à enchaîner les épisodes et multiplier les rebondissements, il faut un dispositif où les personnages et les situations sont profondément imbriquées, où les péripéties sont virtuellement infinies, et, cerise sur le gâteau, une thématique ou une accroche qui attire les spectateurs. Il y a tout ça dans Le voisin deet, bien entendu.Publié à l'origine en espagnol de 2004 à 2007, Le voisin (El Vecino en V.O.) raconte la rencontre entre José Ramon, étudiant en droit timide, bosseur et introverti, et son voisin Javier Lopez, qui, en plus de son boulot comme journaliste en journée, enfile le costume de Titan en soirée, pour affronter d'autres superhéros de sa trempe. Alors que le premier ne quitte jamais son appartement et travaille du soir au matin sur sa thèse qui n'avance pas, le second multiplie les histoires de cœur et de cul, affronte les méchants et se prend des dérouillées légendaires.Peu à peu cependant, ces deux hommes qui n'avaient au départ en commun que la cloison mitoyenne séparant leurs logements vont apprendre à se connaître, l'un va aider l'autre et pas toujours dans le sens qu'on imagine, le récit prenant plus volontiers pour ressort les faiblesses et failles des deux protagonistes que leurs exploits, leurs mensonges et leur lâcheté que leurs accomplissements. Sous cet angle, José et Javier sont deux super-antihéros d'envergure.Un peu inaboutie, un peu foutraque et paresseuse par moments (le troisième tome, par exemple, abandonne la couleur pour une simple ligne claire en noir et blanc où n'est plus coloré que Titan dans son costume lorsqu'il est assez remonté moralement pour l'enfiler), cette intégrale laisse tout de même entrevoir ce quea flairé dans le dispositif narratif : une histoire dans un monde de superhéros, mais qui ne se focalise pas sur les combats de surhommes et s'intéressent davantage aux histoires de cœur, de cul et de boulot des personnages secondaires. Aux addictions, perversions et tares, lourdes ou légères, qui les hantent.Rassuré par les succès planétaires de séries comme la Casa de Papel et Elite, Netflix mise volontiers sur le savoir-faire espagnol en matière de narrations au long cours. Ce Voisin traduit en version intégrale par Dargaud permet aux lecteurs francophones de percevoir les germes que les scénaristes pourront développer en une série amusante, surprenante et attachante, portée par des personnages complexes. A condition d'avoir suffisamment d'imagination pour dépasser le dispositif original de la BD et de lui offrir un développement à la hauteur de ses prémices.Le pari sera-t-il réussi ? Réponse dans quelques mois sur les écrans. Mais la matière brute est dès à présent disponible en librairie, pour faire le travail d'adaptation dans sa tête en découvrant les planches.