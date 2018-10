Les Cavaliers de l'Apocadispe : Libon l'irrésistible

BD HUMOUR- Rien ne devrait jamais être pris au sérieux. La BD encore moins que tout le reste. Depuis que le neuvième art se taille petit à petit une réputation littéraire chez les libraires et dans la presse, qu'il traite de sujets graves et aborde des registres nobles, on en oublierait presque que le genre le plus difficile à maîtriser et à renouveler reste celui de la BD d'humour. Avec Les Cavaliers de l'Apocadispe maîtrisent la situation, Libon démontre qu'il est un maître en la matière.



Le trait gras de Libon est familier des lecteurs du journal de Spirou. Il a pendant plusieurs années donné corps à un personnage de reptile loufoque, héros de la série Jacques le petit lézard géant. Le goût de Libon pour les visages asymétriques, les yeux globuleux et les gueules en biais était déjà bien présent, mais l'univers très absurde n'a pas permis à la série de percer dans le grand public.



C'est son strip vertical consacré à l'univers de la librairie de BD, réalisé en tandem avec le scénariste Sergio Salma, qui lui a assuré une présence de longue durée dans le magazine et sur les tables de librairie. À chaque bandeau, Animal lecteur tape juste, croque le public des librairies comme la petite faune des professionnels maintenus prisonniers par la célèbre chaîne du livre.

Gloire aux cancres



Mais les trompettes de la gloire peuvent enfin sonner pour le bédaste, car le premier album de sa nouvelle série tout public est enfin disponible. Avec Les Cavaliers de l'Apocadispe, Libon prend appui sur son talent et sa déjà longue carrière pour pondre une série d'humour vraiment hors du commun : à la fois désopilante et touchante, surprenante et cruelle, bourrée de naïveté et de mauvaise foi.



Les trois héros sont des copains de classe. Ils sont un peu nuls, l'un a peur de tout, les deux autres n'ont peur de rien, ils ont les plus mauvaises idées du monde et l'enthousiasme collectif pour les mener à bien, ou à la catastrophe, plutôt. Grâce à son coup de pinceau tordu et ses bonshommes qui ressemblent à des animaux aux tronches difformes, Libon retourne de fond en comble le registre pourtant très éculé de la BD sur fond de scolarité (dans lequel on peut ranger en vrac aussi bien Cédric que Le Petit Spirou, Génial Olivier que Titeuf, Jojo que Tomtom et Nana, l'élève Ducobu que le drôlissime Ariol, c'est dire s'il y a du monde dans la classe...)

Les plus nuls parmi les nuls



Ce qui fait la fraîcheur de la série, au-delà du dessin faussement bâclé mais joyeusement excité, c'est la candeur totale des trois héros, convaincus que leur bêtise phénoménale est une forme de génie et prêts à tout pour démontrer que leurs raisonnements bancals et leurs idées foireuses sont des trouvailles de premier ordre. Quel que soit le thème abordé par Libon (le voyage en car, la rentrée, le foot, les interros surprises, le cour de gym), ses héros parviennent à rendre le contexte surprenant et le décor exotique. Leur nullité abyssale les entraîne dans des contrées qu'aucun cancre n'avait encore explorées.

L'humour est parfois cruel, mais gentiment. Il joue de la surenchère et de l'entêtement des personnages à s'enfoncer dans leurs mauvaises idées. Il fait mouche à tous les coups. Les cavaliers de l'Apocadispe est à n'en pas douter une série vraiment drôle. Ce qui pour une série d'humour grand public est malheureusement trop rare, avouons-le.



Libon - Les cavaliers de l'apocadispe maîtrisent la situation - Dupuis - 9791034730391 - 12.50 € (à partir de 9 ans )