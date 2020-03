Les Chroniques du Confiné : Une baleine qui vole, un canard plastique géant...

ActuaLitté, CC BY SA 2.0













Bein nous, comme promis, nous sommes en direct de l’Empire State Building. J’ai tellement rêvé de lui, c’est bête, il n’a rien fait pour ça… Hem… Un peu comme Olive, héroïne ou anti-héroïne, de l’album dont il est question aujourd’hui. Quand on pense très fort à quelque chose, parfois, le rêve devient réalité.Olive, une lune bleue dans la tête, raconte l’histoire d’une jeune fille de 17 ans timide et renfermée, à l’imagination débordante. Pour échapper au quotidien, elle s'est construit un monde autre, la lune bleue, univers onirique où il lui suffit d’imaginer des choses pour les faire apparaitre. Elle y possède une maison, une bulle plutôt. Et puis, il y a un laboratoire, un observatoire, un rêvarium…Elle cohabite avec Rose, une baleine volante, et Noël un canard plastique jaune géant, qui a peur de l’eau. Sur cette Lune, il n’y a pas de loi, pas d’obligation : pas besoin de sourire, de parler, elle marche la tête à l’envers. Un monde des possibles remplaçant l’autre monde, celui qui l’oppresse tant.Parallèlement, Olive vit aussi dans le monde réel. Pas le choix. Elle se confie à une psy qui doute de cet autre réalité… De toute façon, personne ne la croit. Alors, Olive compare tout le monde à des animaux, en utilisant des mots très scientifiques… trichoglossus, spheniscidae, plectrophenax.Elle est en pension. Ses notes sont mauvaises, ses camarades la voient comme une autiste, isolée et dérangée. Ils s’en prennent à elle. Un jour, Charlie débarque dans sa chambre. Une nouvelle colocataire qui s’intéresse à elle et lui pose un million de questions. Olive doit désormais partager son espace terrestre avec son opposé…Et sur sa Lune, une capsule spatiale venue de nulle part s’écrase avec à son bord un astronaute. Son monde se met alors à geler. Qui est cet individu qui pénètre sur son territoire sans y être invité ? D’où vient cet homme, blessé, qui transforme son environnement ? Elle cherche ce qui a pu se passer. À force d’exploration, elle découvre une boîte noire. Et comprend finalement qui est cet étranger envahissant : Lenny, un spationaute français, porté disparu depuis 10 jours.Olive n’est plus tranquille : Charlie s’est immiscée dans sa chambre et Lenny l’astronaute a percé sa bulle.On se doute qu’Olive va vivre des tas d’aventures et partir en quête de quelque chose, d’elle-même probablement. Qui est cette jeune fille angoissée, maniaque, introvertie ? Que lui est-il arrivé ? Qui est cet étranger venu du vrai monde, débarqué dans le sien ? Comment va-elle vivre avec ces deux présences nouvelles qui bouleversent son équilibre ?D’abord, notons la couverture magnifique, miroir des deux vies d’Olive. Lucy Mazel, la dessinatrice, nous offre un album tout en nuances de bleu tendre, situé dans une ambiance mi-aquatique, mi-spatiale envoutante et apaisante. Puis, avec l’irruption de l’étranger, les couleurs changent. On va vers le jaune, le rose, le rouge. Le danger est là. L’univers imaginaire contraste habilement avec le monde réel plus terne, plus sobre permettant au lecteur de facilement différencier les deux mondes.Et quand Olive s’absente « dans la lune » des petites feuilles bleues virevoltent autour de la tête. L’album alterne ainsi entre les deux mondes, tout comme Olive glisse de l’un à l’autre pour se protéger, pour oublier.Olive, une lune bleue dans la tête est une fable poétique, une digression sur la puissance de l’imaginaire et de la force créatrice, comme rempart contre les menaces du monde réel. Des personnages aux attitudes complexes, aux expressions vivaces, un scénario qui laisse le mystère entier. Un premier tome qui intrigue et qui donne très envie de lire les suivants…Véronique Cazot, Lucy Mazel — Olive T. 1 ; Une lune bleue dans la tête — Dupuis — 9782800174983 – 12,50 €