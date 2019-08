Les gens normaux, ou les angoisses de l'âge adulte

Cette routine, Frances l’a bien comprise. Mais jongler entre ces impératifs personnels et professionnels devient de plus en plus compliqué. Heureusement, elle a Vickie qui la réconforte, la soutient et surtout l’écoute dans ses moments de questionnement.



Une histoire d’amitié touchante, mêlée à un récit sur les interrogations liées à la vie ; la carrière, les opportunités et aussi les concessions qui se présentent dans la vie, surtout au moment de mettre les deux pieds dans le monde des adultes.